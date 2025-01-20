Snapdragon 8 Elite'i Ezip Geçecek Dimensity 9400+’ın Çıkış Tarihi Ortaya Çıktı

Mobil işlemci pazarında rekabet tüm hızıyla devam ederken, alanında dünyanın en büyük üreticisi konumunda olan MediaTek'in bir sonraki işlemcisinin ne zaman çıkacağı belli oldu. İddialara göre MediaTek Dimensity 9400+, 2025'in ilk çeyreğinde çıkmış olacak.

MediaTek Dimensity 9400+, En Geç Mart Ayında Çıkmış Olacak

MediaTek'in amiral gemisi telefonlarda kullandığı ve Snapdragon 8 Elite'in en güçlü rakibi olan Dimensity 9400, yeni bir versiyonla geri dönüyor. Dimensity 9400+ adlandırılan bu CPU, iddialara göre en geç mart ayında tanıtılacak.

Geçmişte benzer iddialarla gündeme gelen ve akıllı telefon pazarında güvenilir bir kaynak olan Digital Chat Station'ın iddialarına göre işlemci, hız aşırtmalı (overclocked) şekilde karşımıza çıkacak. Ayrıca lansmandan kısa süre bir süre soınra çeşitli akıllı telefon modellerinde boy gösterecek.

Bu cihazların vivo X200S veya Oppo Find X8S olabileceği söylense de henüz kesin bir bilgi bulunmuyor. MediaTek, amiral gemisi işlemcisinin "Plus" sürümünü genellikle yılın sonlarına doğru tanıtıyor. Ancak bu kez geleneği bozan şirket, Dimensity 9400+ ile performans liderliğini Qualcomm'a kaptırmadığına emin olmak istiyor.

Standart Dimensity 9400’de öncü Cortex-X925 çekirdeği 3,63 GHz hızında çalışırken, Plus sürümünde 3,7 GHz hızına ulaşması bekleniyor. Ancak tam performansının nasıl olacağı şimdilik belirsiz.