Dinamik Ada, iOS 16.1 Güncellemesi ile Gelişiyor

Artık sadece iOS işletim sistemine sahip telefonlarda değil, Android dünyasında da yeniliklere kapı aralayan Dynamic Island (Dinamik Ada) çentik etkileşimi gelişmeye devam ediyor. iOS 16.1 ile birlikte ilerleyen günlerde yeni özellikler geliyor.

Dinamik Ada İyileşmeye Devam Ediyor

iPhone 14 Pro modellerinde yer alan ve iOS 16.1 ile birçok iPhone modeline gelen Dynamic Island özelliği, daha yetenekli bir hale geliyor. Enine ve boyuna genişleyebilen bu pencerede birçok uygulamaya ait bildirim gösteriliyor. Bu sayede kullanıcılar bildirim paneline gerek kalmadan işlerini takip edebiliyor.

iOS 16.1 güncellemesi ile birlikte spor karşılaşmalarından da bildirimleri görme özelliği geliyor. Takım ve spor türü fark etmeden kullanıcı skorları takip edebilecek. Pencereye uzun basıldığında da maç ile ilgili ayrıntılara ulaşmak mümkün olacak.

Yeni gelecek olan güncellemenin beta sürümü iPhone 14 Pro serisinde erişime açıldı. Beta kullanıcıları güncelleme ile ilgili deneyimlerini paylaşıyor. Yeni özelliğin aktif olması için TV uygulamasından takı ve spor seçimi yapılabiliyor. Şu an için belirli ülkelerin liglerine erişim sağlansa da ilerleyen süreçte skalada bir genişleme olacağı söyleniyor.