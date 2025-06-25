Dinamik Ada'ya Veda Mı? iPhone 18 Pro Ekranı Ortaya Çıktı!

Apple, iPhone modellerinde yaptığı her tasarım değişikliğiyle yalnızca teknoloji trendlerini değil aynı zamanda kullanıcı alışkanlıklarını da şekillendiriyor. Son günlerde gündeme gelen iPhone 18 Pro söylentileri ise özellikle ekranın üst kısmındaki o tanıdık ‘Dinamik Ada’ tasarımının geleceği konusunda ikiye bölünmüş bir tablo ortaya koyuyor. İşte konuyla ilgili detaylar...

Dinamik Ada Gidiyor Mu? Face ID Nerede Olacak?

Apple sızıntıları konusundaki güvenilirliğiyle bilinen Wayne Ma, geçtiğimiz haftalarda yayınladığı raporda Apple’ın iPhone 18 Pro ve Pro Max modellerinde yalnızca sol üstte yer alacak küçük bir kamera deliğine geçmeyi planladığını belirtti. Bu da Face ID teknolojisinin tamamen ekran altına gömüleceğini işaret ediyor.

Tabi bu tasarımla birlikte artık Dinamik Ada'ya da ihtiyacımız kalmayacak. Zira geliştirici Filip Vabroušek de bu ihtimali baz alarak yeni tasarımın olası bir görünümünü dijital ortamda canlandırdı. Ancak bu iddiaya karşı çıkanlar da var. Ekran teknolojileri konusunda sektörün önde gelen isimlerinden Ross Young Face ID bileşenlerinin hâlâ ekran altında çalışabilecek seviyede olmadığını savunarak Apple’ın daha küçük boyutlu bir Dinamik Ada ile yoluna devam edeceğini söylüyor.

Young’un görüşü Bloomberg muhabiri Mark Gurman’ın bazı iPhone modellerinde Dinamik Ada’nın küçüleceğini belirttiği önceki analizleriyle örtüşüyor. Bu çelişkili tahminler iPhone 18 Pro’nun nasıl bir ekran yapısına sahip olacağı konusundaki belirsizliği daha da artırıyor. Kullanıcıların ekran üstü detaylara gösterdiği ilgi düşünüldüğünde Apple’ın atacağı bu adım yalnızca teknik bir değişim değil aynı zamanda kullanıcı deneyiminin merkezinde yer alan bir dönüşüm anlamına gelecek.

Öte yandan gerçekten “çerçevesiz ve tamamen ekran” hayali kuran kullanıcılar için biraz daha zaman gerekiyor. Ross Young’a göre hem Face ID’nin hem de ön kameranın tamamen ekran altına alınabildiği ilk iPhone modelinin 2030 yılında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Bu da, Apple’ın simgesel 20. yıl iPhone’unda bile bu seviyeye ulaşamayabileceğini gösteriyor.

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