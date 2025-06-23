Eski iPhone'lar Daha Mı İyiydi? Şarjı En Uzun Giden iPhone Modelleri Belli Oldu!

Gün içerisinde sık sık telefonunu şarj etmek zorunda kalmak teknolojiyle iç içe yaşayan kullanıcılar için büyük bir sorun haline geldi. Özellikle iş yoğunluğu yüksek olanlar, seyahat edenler veya oyun/multimedya tutkunları, uzun pil ömrüne sahip telefonlara yöneliyor. İşte karşınızda şarjı en çok giden iPhone modelleri listesi...

Bataryası en uzun dayanan iPhone modelleri açıklandı!

iPhone 13 Pro Max – 136 puan

iPhone 15 Pro Max – 134 puan

iPhone 14 Pro Max – 133 puan

iPhone 15 Plus – 131 puan

iPhone 14 Plus – 128 puan

iPhone 12 Pro Max – 121 puan

iPhone 14 Pro – 119 puan

iPhone 13 Pro – 118 puan

iPhone 13 – 115 puan

Phone 15 Pro – 114 puan

iPhone 15 – 113 puan

iPhone 14 – 112 puan

iPhone 13 mini – 99 puan

iPhone 12 mini – 93 puan

iPhone SE (2022) – 84 puan

DxOMark tarafından yapılan güncel batarya performans testlerine göre Haziran 2025 itibarıyla şarjı en uzun giden iPhone modeli iPhone 13 Pro Max oldu. 136 puanla zirveye oturan cihaz hem ekran süresi hem de enerji optimizasyonu konusunda önemli bir başarıya imza atıyor.

Onu 134 puanla iPhone 15 Pro Max ve 133 puanla iPhone 14 Pro Max takip ediyor. Listede dikkat çeken bir diğer detay ise “Plus” serisinin uzun ömürlü pillerle donatılmış olması. iPhone 15 Plus 131 puanla dördüncü iPhone 14 Plus ise 128 puanla beşinci sıraya yerleşmiş durumda.

Apple’ın bu yıl tanıtması beklenen iPhone 16 serisi ise henüz test edilmediği için listede yer almıyor. Ancak geçmiş modellerin sıralamasına bakıldığında, “Pro Max” ve “Plus” modellerin batarya performansında öne çıktığı görülüyor. Listeye bakıldığında ise oldukça şaşırtıcı bir tablo bizleri karşılıyor. Zira 3 nesil önce çıkmış olan 13 Pro Max modeli listenin zirvesinde yer alıyor.

Tabi burada 16 serisinin teste tabi tutulmadığını düşündüğümüzde bir sonraki test sürecinde listenin değişebileceğini de görebiliriz. Ancak 15 Pro Max'ın listenin ikinci sırasında yer alması da tüketicileri düşündürüyor. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...