Dinozorların Yok Oluşuyla İlgili Yeni Teori: Asteroit Tozu!

Birçok kişi dinozorların ölümüne Dünya'ya çarpan bir asteroidin neden olduğuna inanırken, yeni bir çalışma ölümlerinin biraz daha trajik olabileceğini öne sürüyor.

Bir asteroidin Dünya'ya çarparak her şeyi yok etmesi fikri başlı başına trajik olsa da bu yeni çalışma asteroit tozunun dinozorların çoğunu aç bırakan bir nükleer kışa neden olabileceğine inanıyor.

Dünyayı parçalayan bir asteroit bu küresel nükleer kışa neden olabilir, dolayısıyla önceki değerlendirmeler de tamamen yanlış değil. Bu çalışma sadece dinozorların nasıl öldüğü teorisine biraz daha fazla detay sağlıyor.

Dinozorlar Asteroit Tozu Yüzünden Yok Olmuş Olabilir

Yeni araştırmaya göre asteroit Dünya'ya çarptığında sadece gezegen boyunca şok dalgaları göndermekle kalmadı, aynı zamanda havaya yaklaşık 2,000 gigaton toz savurdu.

Bu inanılmaz miktardaki toz, güneş ışığını keserek bitkileri hayatta tutmak için gereken fotosentezi sekteye uğrattı. Beslenecek bitki bulamayan otçullar açlıktan ölürken, etçillerin de sonunda yiyecek etleri tükendi.

Tabii ki her bitki ya da hayvan yok olmadı. Hâlâ bazı dinozorların evrimiyle bağlantılı olan canlılar var ancak çalışmanın arkasındaki araştırmacılar, bunun Dünya'daki canlı organizmaların %75'ini ortadan kaldırmış olabileceğini söylüyor.

Peki siz bu yeni çalışmanın iddia ettiği teori ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.