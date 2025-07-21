Dışa Bağımlılığı Bitiren Proje: Milli Tren Seti İlk Ticari Seferini Yaptı!

Türkiye'nin yerli ve milli demiryolu projeleri arasında önemli bir yer tutan Milli Tren Seti projesinde büyük bir adım atıldı. Konuyla ilgili olarak yerli tren seti ilk ticari seferini başarıyla tamamladı. Bizde sizler için yerli tren seti hakkında ilk bilgileri derledik. İşte konuyla ilgili detaylar...

Milli Lokomotif E5003 İlk Ticari Seferini Tamamladı!

TÜBİTAK RUTE tarafından geliştirilen teknoloji altyapısı ve TÜRASAŞ’ın üretim gücüyle hayata geçirilen E5003 lokomotifi Eskişehir’in Hasanbey ile Sazılar istasyonları arasında 125 kilometrelik bir mesafede 617 ton yük taşıdı. Bu başarılı sefer Türkiye'nin yerli lokomotif projelerinin ticarileşme sürecinde önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

E5000 serisi lokomotiflerin kalbini oluşturan cer motorları TÜBİTAK RUTE tarafından tasarlandı ve TÜRASAŞ tarafından üretildi. Her biri 1280 kW güç üreten bu motorlar bugüne kadar Türkiye'de geliştirilen en güçlü cer motorları olma unvanını taşıyor. Toplamda 5000 kW'ın üzerinde güç üretebilen E5000 hem yük hem de yolcu taşımacılığına uygun yapısıyla öne çıkıyor.

E5000 Elektrikli Ana Hat Lokomotifi AC-AC tahrik sistemine sahip TSI sertifikasyon süreçlerini karşılayan 140 km/s maksimum hız kapasiteli yeni nesil bir araç olarak Türkiye’nin demiryolu ulaşımındaki yerlileşme hedeflerine katkı sunuyor. Türkiye'nin yerli tren seti ve lokomotiflerinde geldiği bu önemli nokta ileride demiryolu projelerinin artışına ve yüksek hızlı tren setlerinin önünün açılmasına destek olabilir.

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