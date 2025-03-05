Dışa Bağımlılığı Bitiren Proje: Milli Tren Seti Raylarda!

Yerli ve milli tren seti projesinde büyük ilerlemeler kaydedildi. Bu kapsamda geçtiğimiz dönemlerde seri imalat haberlerini paylaştığımız yerli ve milli banliyö tren seti için ilk seri üretim tamamlandı ve tren setleri yola çıktı. Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu tarafından yapılan açıklama ile tren setinin ilk olarak nerede göreve başlayacağı da belli olmuş oldu. İşte konuyla ilgili detaylar...

Yerli ve Milli Banliyö Tren Setinde İlk Üretim Tamamlandı!

Milli Banliyö Treni Üretimi projesi kapsamında ilk üretim tamamlandı. Türkiye'nin demiryolu ağındaki yerli ve milli tren vagonlarının ardından büyük bir devrim olması beklenen Milli Banliyö Tren seti ilk üretimin ardından görev yerine doğru yola çıktı. Tren seti ilk olarak Gaziray Projesi kapsamında Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından şehir içi demiryolu ulaşımı adına kullanılacak.

Konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan Bakan Uraloğlu "Milli Banliyö Treni Projesi’nin ilk seti Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ne teslim edilmek üzere Sakarya’dan yola çıktı." ifadelerini kullandı. Tasarım olarak özel bir kaplamaya sahip olan milli tren seti ilk görev yeri olan Gaziantep'in kültürel dokusuna sadık kalınarak dizayn edildi. TURASAŞ yani Türkiye Raylı Sitem Araçları Sanayi tarafından üretilen trenler özellikle şehir içerisinde yolcuların konforlu ve ekonomik bir şekilde taşınmasını esas alarak üretildi.

Proje kapsamında toplamda 32 araçtan oluşan 8 adet banliyö tren seti üretilecek. Her bir tren setinin işletme hızı saatte 90 kilometre olarak belirlendi. Ayrıca 32 adetlik planlamanın sadece Gaziray'ı kapsadığını ileride İstanbul, Eskişehir gibi şehirlerdeki tramvay hatlarında da kullanılacağını bildirelim. Kısacası yapılan planlama ile dışa bağımlılığın minimuma indirilmesi hedefleniyor.

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