Discord'da 17.000 Tehdit Bulundu: Hackerların Yeni Gözdesi

Araştırmalara göre Discord 17.000 tehditi platformunda barındırıyor. Oyun merkezli mesajlaşma platformu Discord, siber suçlular arasında favori bir araç haline geldi.

Bilgisayar korsanlarının kötü amaçlı yazılımlarını çeşitli kullanıcılara etkileşimde bulunmak ve yaymak için Discord'u kullandıkları bildiriliyor. Sophos BT güvenlik şirketi, kullanıcıları bilgisayar korsanlarının artık toplu halde popüler sosyal uygulamaya yöneldiği konusunda uyardı.

Dahil edilen kötü amaçlı yazılım, kullanıcılar için potansiyel olarak tehlikelidir ve bir kez bulaştıktan sonra temizlenmesi çok zor olabilir.

Discord 17.000 tehdit ile büyük tehlike altında

Discord, bilgisayar korsanlarının kötü amaçlı yazılımlarını harmanlayıp birçok kullanıcısını sömürmek için favori merkez haline geldi. Sophos tarafından yayınlanan bir rapor, Discord'un çeşitli miktarlarda kötü amaçlı yazılım dağıtmak ve bunlardan yararlanmak için kullanıldığını gösterdi.

Son iki ayda Sophos, platformda kötü amaçlı yazılım sayısının geçen yıla göre 140 katını tespit edebildi. TechRadar'ın raporuna göre, sorun her hafta geçtikçe daha da ciddileşiyor gibi görünüyor. Sophos, Discord'da 17.000'den fazla benzersiz kötü amaçlı yazılım URL'si belirledi; Bilgi hırsızı olarak sınıflandırılan 5.000'i ise bugüne kadar aktifti.

Kötü amaçlı yazılım tehditleri, kimlik bilgilerini ve kişisel bilgileri çalma potansiyeline sahiptir. Sophos'ta Kıdemli Tehdit Araştırmacısı olan Sean Gallagher, Discord'un siber suçlular için cazip bir araç olduğunu söyledi. Bunun nedeni ise geniş altyapısı ve geniş müşteri tabanıdır.

Gallagher açıklamasında, "Discord, kötü amaçlı yazılım operatörleri için kalıcı, yüksek düzeyde kullanılabilir, küresel bir dağıtım ağının yanı sıra bu operatörlerin kötü amaçlı yazılımları için komuta ve kontrol kanallarına uyarlayabilecekleri bir mesajlaşma sistemi sağlar." ifadelerini kullandı.

Discord'un sürekli çevrim içi olan ve sosyal mühendislik yoluyla bilgi çalmak için ideal bir ortam olduğunu da sözlerine ekledi.

İyi haber şu ki, tespit edilen son 5.000 kötü amaçlı yazılım URL'si halihazırda kaldırıldı. Ancak daha fazla kötü amaçlı yazılım tespit edilene ve yeni raporlar açılana kadar kullanıcıların dikkatli olması gerekiyor. Kıdemli Tehdit Araştırmacısı, "Discord kullanıcıları, kim olurlarsa olsunlar ve platformu ne amaçla kullanırlarsa kullansınlar, kötü amaçlı içerik tehdidine karşı uyanık kalmalı ve şüpheli dosyaları belirleyip kaldırma işini Discord platformuna bırakmamalıdır" dedi.