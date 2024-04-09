Herkesin İstediği Özellik Discord’a Geldi: Tüm Kullanıcılar Erişebilecek!

Discord, özellikle oyuncuların sık sık kullandığı bir platform olarak biliniyor. Kullanıcılara sesli ve metin sohbeti, sunucu ve kanal oluşturma ve dosya ve ekran paylaşımı gibi birçok özellik sunuyor.

Şimdi ise Discord, Instagram ve YouTube gibi platformlarda da bulunan ''Anket'' özelliğini kullanıcılara sunuyor. Dün X üzerinden paylaşılan habere göre bu özellik tüm kullanıcılar tarafından kullanılabilecek.

Anket Özelliği Nedir ve Nasıl Kullanılır?

Anket, Discord'ta kullanıcıların arkadaşlarıyla veya topluluk üyeleriyle kullanabileceği bir özellik. Her ankete en fazla 10 seçenek eklenebiliyor. Bu özellik, hangi oyunun oynanacağına karar vermek gibi durumlarda yardımcı olmak için tasarlandı.

Anket Özelliğini Bu Adımları Takip Ederek Kullanabilirsiniz:

Anketi paylaşmak istediğiniz metin kanalının, ses kanalının veya grup mesajının metin giriş alanında bulunan artı [+] işaretine tıklayın Yeni bir anket yaratmak için ''Anket'' yazısına tıklayın. Anketinize ilgili bilgileri ekleyin. (Anketin ne ile ilgili olduğu, kimlerin oy kullanabileceği veya birden fazla cevabın oylanıp oylanamayacağı gibi) Her şeyi tammaladıktan sonra ''Gönder'' tuşuna basarak anketinizi gönderebilirsiniz.

Anket özelliği Discord’un mobil uygulamasında da kullanılabilecek. Ancak kullanıcıların uygulamanın en son sürüm güncellemesini yüklemiş olmaları gerekiyor.