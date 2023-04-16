Discord Sonunda Uzun Süredir Beklenen Özelliğe Kavuşuyor

Discord, sonunda uzun süredir beklenen o özelliğe kavuşuyor. Kullanıcılar artık arkadaşlarına sesli mesaj gönderebilme imkanına sahip olacak.

WhatsApp ve Messenger gibi uygulamalarda uzun süredir bulunan özelliğin Discord'un iletişim yönünü geliştirmesi bekleniyor. Peki, Discord'tan sesli mesaj nasıl gönderilir?

Discord Sesli Mesaj Gönderme

Discord sesli mesaj, WhatsApp'ta alıştığımız şekilde mesaj gönderme butonunun yanında yer alan mikrofon simgesine basılı tutularak gönderilebilecek. Kullanıcılar gönderilen mesajları dinleme ve geriye sarma imkanına sahip olacak.

Discord sesli mesajlarının başlangıçta direkt mesajlar ve 200 kişiden daha küçük sunucular için kullanıma açılacak. Sesli mesaj uzunluğu ise maksimum 20 dakika olarak sınırlandırılmış durumda. Öte yandan sesli mesaj olarak herhangi bir ses dosyasının yüklenemeyeceği ve sesin canlı kaydedilmesi gerektiği de belirtiliyor.

Özelliğin önümüzdeki haftalarda büyük sunucular için de aktif hale gelmesi bekleniyor.