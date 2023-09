Discord Çöktü mü? Discord'a Erişim Sorunları Yaşanıyor!

Başlarda oyuncular tarafından kullanılan ve çok geçmeden popülaritesi ve kullanışlılığı ile neredeyse her alanda yaygınlaşan Discord'da gün içerisinde erişim sorunları yaşanmaya başladı.

Kullanıcıların Discord üzerinden mesaj göndermelerini engelleyen bu yeni erişim sorunu, Discord'u kapatıp açtığında "Sorry, you have been blocked" hatasıyla karşılaşmanıza neden oluyor.

Sorun zaman zaman düzelse de tekrar tekrar yaşanmaya devam ediyor.

DownDetector, Discord Erişim Sorununu Doğruladı

Platformlarda yaşanan sorunları ve kullanıcı raporlarını derleyen DownDetector'de de Discord'da yaşanan erişim sorunları görülebiliyor.

Henüz Discord tarafından konuya dair bir açıklama yapılmış değil ve sorun hâlâ devam etmekte fakat mobil uygulama üzerinden Discord'a erişim sağlamanız mümkün.

Peki siz benzer bir sorun yaşıyor musunuz? Yaşadığınız problemi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.