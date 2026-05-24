Haziran Ayında Netflix’ten Kaldırılacak Dizi ve Filmler Belli Oldu! (Liste)

Netflix, haziran ayında birçok yeni içeriği kullanıcılarla buluşturmayı planlıyor. Hatta kısa süre önce haziran ayında Netflix’e eklenecek dizi ve filmler de belli olmuştu. Şirket bir yandan içerik kütüphanesini genişletirken, diğer yandan bazı yapımları platformdan kaldırmaya devam ediyor. Peki haziran ayında Netflix’ten kaldırılacak dizi ve filmler neler?

Haziran 2026'da Netflix'ten Kaldırılacak Filmler Neler?

30 for 30: Once Brothers (2010) - 1 Haziran

Burlesque (2010) - 1 Haziran

Casino (1995) - 1 Haziran

Cold Copy (2023) - 1 Haziran

Cold Pursuit (2019) - 1 Haziran

Fifty Shades Darker (2017) - 1 Haziran

Fifty Shades Freed (2018) - 1 Haziran

Fifty Shades of Grey (2015) - 1 Haziran

Glory (1989) - 1 Haziran

Letters to Juliet (2010) - 1 Haziran

Masameer: The Movie (2020) - 1 Haziran

Mike and Dave: Need Wedding Dates (2016) - 1 Haziran

Money Monster (2016) - 1 Haziran

Mrs. Doubtfire (1993) - 1 Haziran

Night at the Museum (2006) - 1 Haziran

Night at the Museum: Battle of the Smithsonian (2009) - 1 Haziran

Night at the Museum: Secret of the Tomb (2014) - 1 Haziran

Ray (2004) - 1 Haziran

Same Time, Next Year (1978) - 1 Haziran

Sew Torn (2024) - 1 Haziran

Sniper: Reloaded (2010) - 1 Haziran

The Lego Movie (2014) - 1 Haziran

Trolls (2016) - 1 Haziran

We Are Legends (2019) - 1 Haziran

99 Homes (2014) - 2 Haziran

Chick Fight (2020) - 2 Haziran

Kneecap (2024) - 2 Haziran

Plastic Island (2021) - 2 Haziran

The Girl and the Gun (2019) - 2 Haziran

The Host (2013) - 2 Haziran

The Sunlit Night (2019) - 2 Haziran

30 for 30: The Good, The Bad, The Hungry (2019) - 3 Haziran

Honest Thief (2020) - 3 Haziran

The Host (2023) - 3 Haziran

Undercover Grandpa (2016) - 6 Haziran

Security (2020) - 7 Haziran

A Little Bit of Heaven (2011) - 7 Haziran

Babylon (2022) - 7 Haziran

Church People (2021) - 7 Haziran

Shiva Baby (2021) - 7 Haziran

El paseo 6 (2021) - 8 Haziran

A Lot Like Love (2005) - 9 Haziran

It Ends With Us (2024) - 9 Haziran

K-19: The Widowmaker (2002) - 10 Haziran

Swelter (2014) - 10 Haziran

Keith Robinson: Different Strokes (2021) - 11 Haziran

The Fanatic (2019) - 12 Haziran

PAW Patrol: The Mighty Movie (2023) - 14 Haziran

Tell Them You Love Me (2023) - 14 Haziran

Saucedo (2024) - 15 Haziran

The Christmas Classic (2023) - 15 Haziran

Two for the Money (2005) - 15 Haziran

Before I Go To Sleep (2014) - 16 Haziran

Obara’M (2022) - 16 Haziran

Race (2016) - 16 Haziran

Unbroken (2014) - 16 Haziran

Silver Skates (2023) - 16 Haziran

Fan Girl (2020) - 17 Haziran

Ingoma (The Song) (2023) - 17 Haziran

Song to Song (2017) - 17 Haziran

The Iceman (2013) - 17 Haziran

The Illusionist (2006) - 17 Haziran

Tresspass (2011) - 17 Haziran

The Iron Claw (2023) - 19 Haziran

The Wolf Hour (2019) - 19 Haziran

The Creator (2023) - 20 Haziran

The Expendables (2010) - 20 Haziran

The Expendables 2 (2012) - 20 Haziran

The Expendables 3 (2014) - 20 Haziran

The Expendables 4 (2023) - 20 Haziran

Between the Temples (2024) - 21 Haziran

The Forge (2024) - 21 Haziran

Kill ‘Em All 2 (2024) - 25 Haziran

Haziran ayında Netflix’e veda edecek filmlere baktığımızda birçok popüler filmin listede yer aldığını görüyoruz. Özellikle The Expendables ve Night at the Museum serileri dikkat çekerken, kült mafya filmi Casino da listede bulunuyor. Bununla birlikte popüler romantik drama filmi It Ends With Us da platformdan kaldırılacak yapımlar arasında yer alıyor. Animasyon tarafında ise The Lego Movie, haziran ayında Netflix’e veda edecek filmlerden biri olacak.

Haziran 2026'da Netflix'ten Kaldırılacak Diziler Neler?

Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles (1. Sezon) - 1 Haziran

Something in the Rain (Mini Dizi) - 1 Haziran

Use for My Talent (1. Sezon) - 1 Haziran

Kim’s Convenience (1. Sezon - 5. Sezon) - 2 Haziran

The Perfect Mother (Mini Dizi) - 2 Haziran

30 for 30: Lance (1. Sezon) - 3 Haziran

30 for 30: The Life & Trials of Oscar Pistorius (1. Sezon) - 3 Haziran

Amazing Grace (1. Sezon) - 4 Haziran

Brockmire (1. Sezon - 4. Sezon) - 4 Haziran

Dispatches from Elsewhere (Mini Dizi) - 4 Haziran

Stolen Away (1. Sezon) - 5 Haziran

Blindspot (1. Sezon - 5. Sezon) - 7 Haziran

No Doubt in Us (1. Sezon) - 8 Haziran

TURN: Washington’s Spies (1. Sezon - 4. Sezon) - 10 Haziran

Let’s Eat (Mini Dizi) - 15 Haziran

61st Street (1. Sezon - 2. Sezon) - 16 Haziran

Aquarius (1. Sezon - 2. Sezon) - 16 Haziran

Millennials (1. Sezon) - 16 Haziran

Moonhaven (1. Sezon) - 17 Haziran

The Rational Life (2020) - 18 Haziran

Zoey 101 (1. Sezon - 2. Sezon) - 21 Haziran

Justin Time Go! (1. Sezon) - 25 Haziran

Kipo and the Age of Wonderbeasts (1. Sezon - 3. Sezon) - 26 Haziran

The Red Road (1. Sezon - 2. Sezon) - 26 Haziran

Churchill’s Secret Agents: The New Recruits (1. Sezon) - 29 Haziran

The Forest (1. Sezon) - 29 Haziran

Degrassi: Next Class (1. Sezon - 4. Sezon) - 30 Haziran

Man to Man (Mini Dizi) - 30 Haziran

Sex and the City (1. Sezon - 6. Sezon) - 30 Haziran

Netflix’ten kaldırılacak dizilere baktığımızda ise aksiyon-suç dizisi Blindspot öne çıkıyor. Popüler romantik dizilerden Something in the Rain ve Sex and the City de listede yer alıyor. Ayrıca animasyon dizisi Kipo and the Age of Wonderbeasts ile durum komedisi Kim's Convenience de haziran ayında platforma veda edecek diziler arasında bulunuyor.

Editörün Yorumu

Netflix, her ay birçok dizi ve filmi abonelerine sunarken, aynı zamanda birçok yapımı da kütüphanesinden kaldırıyor. Haziran ayında platformdan ayrılacak içerikler arasında ise oldukça dikkat çekici dizi ve filmler bulunuyor. Netflix'in temmuz ayı takvimi ise yakında belli olacak.