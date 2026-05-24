Haziran Ayında Netflix’ten Kaldırılacak Dizi ve Filmler Belli Oldu! (Liste)
Haziran 2026’da Netflix’ten kaldırılacak dizi ve filmler belli oldu. Peki platform haziran ayında hangi yapımları kütüphaneden kaldıracak? İşte liste...
⚡ Önemli Bilgiler
- Netflix, haziran ayında yeni içerikler eklemeye devam ederken birçok film ve diziyi de platformdan kaldıracak.
- The Expendables, Night at the Museum, Casino ve The Lego Movie gibi popüler filmler listede yer alıyor.
- Dizi tarafında ise Blindspot, Sex and the City, Something in the Rain ve Kim's Convenience platforma veda edecek yapımlar arasında bulunuyor.
Netflix, haziran ayında birçok yeni içeriği kullanıcılarla buluşturmayı planlıyor. Hatta kısa süre önce haziran ayında Netflix’e eklenecek dizi ve filmler de belli olmuştu. Şirket bir yandan içerik kütüphanesini genişletirken, diğer yandan bazı yapımları platformdan kaldırmaya devam ediyor. Peki haziran ayında Netflix’ten kaldırılacak dizi ve filmler neler?
Haziran 2026'da Netflix'ten Kaldırılacak Filmler Neler?
- 30 for 30: Once Brothers (2010) - 1 Haziran
- Burlesque (2010) - 1 Haziran
- Casino (1995) - 1 Haziran
- Cold Copy (2023) - 1 Haziran
- Cold Pursuit (2019) - 1 Haziran
- Fifty Shades Darker (2017) - 1 Haziran
- Fifty Shades Freed (2018) - 1 Haziran
- Fifty Shades of Grey (2015) - 1 Haziran
- Glory (1989) - 1 Haziran
- Letters to Juliet (2010) - 1 Haziran
- Masameer: The Movie (2020) - 1 Haziran
- Mike and Dave: Need Wedding Dates (2016) - 1 Haziran
- Money Monster (2016) - 1 Haziran
- Mrs. Doubtfire (1993) - 1 Haziran
- Night at the Museum (2006) - 1 Haziran
- Night at the Museum: Battle of the Smithsonian (2009) - 1 Haziran
- Night at the Museum: Secret of the Tomb (2014) - 1 Haziran
- Ray (2004) - 1 Haziran
- Same Time, Next Year (1978) - 1 Haziran
- Sew Torn (2024) - 1 Haziran
- Sniper: Reloaded (2010) - 1 Haziran
- The Lego Movie (2014) - 1 Haziran
- Trolls (2016) - 1 Haziran
- We Are Legends (2019) - 1 Haziran
- 99 Homes (2014) - 2 Haziran
- Chick Fight (2020) - 2 Haziran
- Kneecap (2024) - 2 Haziran
- Plastic Island (2021) - 2 Haziran
- The Girl and the Gun (2019) - 2 Haziran
- The Host (2013) - 2 Haziran
- The Sunlit Night (2019) - 2 Haziran
- 30 for 30: The Good, The Bad, The Hungry (2019) - 3 Haziran
- Honest Thief (2020) - 3 Haziran
- The Host (2023) - 3 Haziran
- Undercover Grandpa (2016) - 6 Haziran
- Security (2020) - 7 Haziran
- A Little Bit of Heaven (2011) - 7 Haziran
- Babylon (2022) - 7 Haziran
- Church People (2021) - 7 Haziran
- Shiva Baby (2021) - 7 Haziran
- El paseo 6 (2021) - 8 Haziran
- A Lot Like Love (2005) - 9 Haziran
- It Ends With Us (2024) - 9 Haziran
- K-19: The Widowmaker (2002) - 10 Haziran
- Swelter (2014) - 10 Haziran
- Keith Robinson: Different Strokes (2021) - 11 Haziran
- The Fanatic (2019) - 12 Haziran
- PAW Patrol: The Mighty Movie (2023) - 14 Haziran
- Tell Them You Love Me (2023) - 14 Haziran
- Saucedo (2024) - 15 Haziran
- The Christmas Classic (2023) - 15 Haziran
- Two for the Money (2005) - 15 Haziran
- Before I Go To Sleep (2014) - 16 Haziran
- Obara’M (2022) - 16 Haziran
- Race (2016) - 16 Haziran
- Unbroken (2014) - 16 Haziran
- Silver Skates (2023) - 16 Haziran
- Fan Girl (2020) - 17 Haziran
- Ingoma (The Song) (2023) - 17 Haziran
- Song to Song (2017) - 17 Haziran
- The Iceman (2013) - 17 Haziran
- The Illusionist (2006) - 17 Haziran
- Tresspass (2011) - 17 Haziran
- The Iron Claw (2023) - 19 Haziran
- The Wolf Hour (2019) - 19 Haziran
- The Creator (2023) - 20 Haziran
- The Expendables (2010) - 20 Haziran
- The Expendables 2 (2012) - 20 Haziran
- The Expendables 3 (2014) - 20 Haziran
- The Expendables 4 (2023) - 20 Haziran
- Between the Temples (2024) - 21 Haziran
- The Forge (2024) - 21 Haziran
- Kill ‘Em All 2 (2024) - 25 Haziran
Haziran ayında Netflix’e veda edecek filmlere baktığımızda birçok popüler filmin listede yer aldığını görüyoruz. Özellikle The Expendables ve Night at the Museum serileri dikkat çekerken, kült mafya filmi Casino da listede bulunuyor. Bununla birlikte popüler romantik drama filmi It Ends With Us da platformdan kaldırılacak yapımlar arasında yer alıyor. Animasyon tarafında ise The Lego Movie, haziran ayında Netflix’e veda edecek filmlerden biri olacak.
Haziran 2026'da Netflix'ten Kaldırılacak Diziler Neler?
- Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles (1. Sezon) - 1 Haziran
- Something in the Rain (Mini Dizi) - 1 Haziran
- Use for My Talent (1. Sezon) - 1 Haziran
- Kim’s Convenience (1. Sezon - 5. Sezon) - 2 Haziran
- The Perfect Mother (Mini Dizi) - 2 Haziran
- 30 for 30: Lance (1. Sezon) - 3 Haziran
- 30 for 30: The Life & Trials of Oscar Pistorius (1. Sezon) - 3 Haziran
- Amazing Grace (1. Sezon) - 4 Haziran
- Brockmire (1. Sezon - 4. Sezon) - 4 Haziran
- Dispatches from Elsewhere (Mini Dizi) - 4 Haziran
- Stolen Away (1. Sezon) - 5 Haziran
- Blindspot (1. Sezon - 5. Sezon) - 7 Haziran
- No Doubt in Us (1. Sezon) - 8 Haziran
- TURN: Washington’s Spies (1. Sezon - 4. Sezon) - 10 Haziran
- Let’s Eat (Mini Dizi) - 15 Haziran
- 61st Street (1. Sezon - 2. Sezon) - 16 Haziran
- Aquarius (1. Sezon - 2. Sezon) - 16 Haziran
- Millennials (1. Sezon) - 16 Haziran
- Moonhaven (1. Sezon) - 17 Haziran
- The Rational Life (2020) - 18 Haziran
- Zoey 101 (1. Sezon - 2. Sezon) - 21 Haziran
- Justin Time Go! (1. Sezon) - 25 Haziran
- Kipo and the Age of Wonderbeasts (1. Sezon - 3. Sezon) - 26 Haziran
- The Red Road (1. Sezon - 2. Sezon) - 26 Haziran
- Churchill’s Secret Agents: The New Recruits (1. Sezon) - 29 Haziran
- The Forest (1. Sezon) - 29 Haziran
- Degrassi: Next Class (1. Sezon - 4. Sezon) - 30 Haziran
- Man to Man (Mini Dizi) - 30 Haziran
- Sex and the City (1. Sezon - 6. Sezon) - 30 Haziran
Netflix’ten kaldırılacak dizilere baktığımızda ise aksiyon-suç dizisi Blindspot öne çıkıyor. Popüler romantik dizilerden Something in the Rain ve Sex and the City de listede yer alıyor. Ayrıca animasyon dizisi Kipo and the Age of Wonderbeasts ile durum komedisi Kim's Convenience de haziran ayında platforma veda edecek diziler arasında bulunuyor.
Editörün Yorumu
Netflix, her ay birçok dizi ve filmi abonelerine sunarken, aynı zamanda birçok yapımı da kütüphanesinden kaldırıyor. Haziran ayında platformdan ayrılacak içerikler arasında ise oldukça dikkat çekici dizi ve filmler bulunuyor. Netflix'in temmuz ayı takvimi ise yakında belli olacak.