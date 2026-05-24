Sevilen Dedektiflik Oyunu 80 TL'ye Düştü! Fırsatı Kaçırmayın

Steam kısa bir süre önce 2016'da piyasaya sürülen Sherlock Holmes: The Devil's Daughter için dikkat çeken bir kampanya başlattı. Peki oyunun indirimli fiyatı ne kadar ve kampanya ne zamana kadar devam edecek? İşte merak edilen detaylar!

Sherlock Holmes: The Devil's Daughter Steam'de Ne Kadar Oldu?

Sherlock Holmes: The Devil's Daughter kısa bir süre önce Steam'de yüzde 90 oranında indirime girdi. Bu kampanyayla birlikte oyunun fiyatı 17,99 dolardan (821 TL) 1,79 dolara (81,75 TL) kadar geriledi. Söz konusu indirim kampanyasının 7 Haziran'a kadar devam edeceğini belirtelim.

Sherlock Holmes: The Devil's Daughter Nasıl Bir Oyun?

Sherlock Holmes: The Devil's Daughter, Frogwares tarafından 2016'da piyasaya sürülen üçüncü şahıs bir macera oyunu. Yapımda dedektiflik yeteneklerini konuşturuyorsunuz ve Sherlock Holmes’un yerine geçerek beş farklı dava üzerinden Londra’daki gizemli cinayetler ve olaylara giriyorsunuz. Kısacası saatlerinizi harcayacağınız sürükleyici bir yapım diyebiliriz.

Sherlock Holmes: The Devil's Daughter Türkçe Desteği Var mı?

Sherlock Holmes: The Devil’s Daughter oyunculara Türkçe arayüz ve altyazı desteği sunuyor. Bu sayede oyunun büyük bölümünde seslendirme desteği dışında herhangi bir dil bariyeriyle karşılaşmıyorsunuz. Seslendirme desteğinin ise yalnızca İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinde mevcut olduğunu belirtelim.

Sherlock Holmes: The Devil's Daughter Sistem Gereksinimleri Neler?

Minimum Sistem Gereksinimleri

Windows 7 64 Bit / Windows 8.1 64 Bit / Windows 10 64 Bit İşlemci: Intel Core i3 3,6 GHz veya AMD FX Serisi 4,2 GHz Quad‑Core

6 GB RAM Ekran Kartı: 1024 MB, DirectX 11 uyumlu – AMD Radeon HD 7790 veya NVIDIA GeForce GTX 460

Önerilen Sistem Gereksinimleri

Windows 7 64 Bit / Windows 8.1 64 Bit / Windows 10 64 Bit İşlemci: Intel Core i5‑2100 3,1 GHz veya AMD A8‑7600 3,1 GHz

8 GB RAM Ekran Kartı: 2048 MB, DirectX 11 uyumlu – AMD Radeon R9 270X veya NVIDIA GeForce GTX 760 ve üzeri

Editörün Yorumu

Sherlock Holmes: The Devil's Daughter, hikayeli ve dedektif temalı oyunları sevenler için gerçekten önemli bir alternatif diyebilirim. Zira son indirim kampanyasıyla birlikte oyunun fiyatında yüzde 90’lık bir indirim yaşandı ve fiyatı 81 TL’ye kadar düştü. Eğer daha önce denemediyseniz bu indirimi kaçırmamanızı öneririm.