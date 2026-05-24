Samsung'un Amiral Gemisi Katlanabilir Telefonu Farklı Bir İsimle Gelebilir!

Samsung’un geçtiğimiz yıl kullanıcıların beğenisine sunduğu Galaxy Z Fold 7'nin devam modeli için geri sayım başladı. Son gelişmeler bugüne dek Galaxy Z Fold 8 olarak isimlendirileceği söylenen yeni modelin farklı bir isimle gelebileceğini gösteriyor. İşte merak edilen detaylar!

Galaxy Z Fold 7'nin Devam Modeli Hangi İsimle Gelecek?

Şu an için kesin olmasa da güvenilir kaynaklara göre Galaxy Z Fold 7’nin devam modeli Galaxy Z Fold 8 Ultra olarak isimlendirilecek. Hatırlanacağı üzere cihazın ilk etapta Galaxy Z Fold 8 adıyla piyasaya sürülmesi bekleniyordu. Ancak son sızıntılar modelin ek olarak Ultra takısına sahip olacağını gözler önüne seriyor.

Galaxy Z Fold 8 Ultra Özellikleri Neler Olacak?

İç Ekran : 8 inç Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, 2.600 nit parlaklık, 1968 x 2184 piksel çözünürlük

: 8 inç Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, 2.600 nit parlaklık, 1968 x 2184 piksel çözünürlük Dış/Kapak Ekran : Gorilla Glass Ceramic 2, 6.5 inç Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, 1080 x 2520 piksel çözünürlük

: Gorilla Glass Ceramic 2, 6.5 inç Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, 1080 x 2520 piksel çözünürlük İşlemci : Snapdragon 8 Elite Gen 5

: Snapdragon 8 Elite Gen 5 RAM : 12 GB / 16 GB (1 TB model için)

: 12 GB / 16 GB (1 TB model için) Depolama : 256 GB / 512 GB / 1 TB (microSD yok)

: 256 GB / 512 GB / 1 TB (microSD yok) Ana Kamera : 200 MP

: 200 MP Ultra Geniş Kamera : 50 MP

: 50 MP Telefoto Kamera : 12 MP

: 12 MP Ön Kamera (Kapak) : 10 MP, F2.2

: 10 MP, F2.2 Ön Kamera (İç) : 10 MP, F2.2

: 10 MP, F2.2 Batarya : 5.000 mAh

: 5.000 mAh Şarj: 45W kablolu, 15W kablosuz

Galaxy Z Fold 8 Ultra Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Galaxy Z Fold 8 Ultra'nın ana ekranı 8 inç boyutlarında olacak. Buna ek olarak cihazın 1968 × 2184 piksel çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı sunacağını belirtelim. Öte yandan modelin 6,5 inç boyutunda, 1080 × 2520 piksel çözünürlüğe ve 120 Hz yenileme hızına sahip bir kapak ekranıyla geleceğini söyleyebiliriz.

Kullanıcılar katlanabilir telefonun yüksek yenileme hızları sayesinde web sayfası kaydırmalarında, menü geçişlerinde ve oyunlarda daha akıcı bir ekran deneyimi elde edebilecek. Bunun dışında AMOLED ekranı sayesinde siyah renkleri en gerçekçi haliyle görebileceksiniz.

Galaxy Z Fold 8 Ultra İşlemcisi Ne Olacak?​

Katlanabilir telefonda Snapdragon 8 Elite Gen 5 yonga seti kullanılacak. Halihazırda Xiaomi 17 Ultra ve OnePlus 15 gibi amiral gemilerinde karşımıza çıkan işlemci PUBG Mobile ve Mobile Legends: Bang Bang'i 120 FPS ve Wuthering Waves ve Genshin Impact'i ise 60 FPS seviyesinde akıcı bir şekilde çalıştırabiliyor. Yani mobildeki oyunları en ufak bir sorun olmadan akıcı bir şekilde oynatabiliyor.

Galaxy Z Fold 8 Ultra Kamerası Nasıl Olacak?

Galaxy Z Fold 8 Ultra'da 200 megapiksel ana, 50 megapiksel ultra geniş açı ve 12 megapiksel telefoto sensörlerinden oluşan üçlü kamera kurulumu bulunacak. Öte yandan hem iç hem de dış ekranda 10 megapiksellik selfie kameraları yer alacak. Hatırlanacağı üzere bir önceki nesilde 200 megapiksel ana, 10 megapiksel telefoto ve 12 megapiksel ultra geniş açı kameraları tercih edilmişti.

Ultra geniş açı kamerasıyla çekimlerinizde kadraja daha fazla detay sığdırabileceksiniz. Telefoto sensörle ise uzaktaki nesneleri sanki yakındaymış gibi net bir şekilde fotoğraflayabileceksiniz.

Galaxy Z Fold 8 Ultra Bataryası Nasıl Olacak?

Galaxy Z Fold 7’de 25W kablolu ve 15W kablosuz şarj desteği sunan 4.400 mAh kapasiteli bir batarya bulunuyor. Yeni modelde ise 45W kablolu ve 15W kablosuz şarj desteğine sahip 5.000 mAh kapasiteli bir batarya karşımıza çıkacak. Yani yeni modelde hem batarya kapasitesinde hem de kablolu şarj hızında önemli bir artış olacak.

Galaxy Z Fold 8 Ultra Ne Zaman Tanıtılacak?

Samsung'un katlanabilir telefonlarını genellikle temmuz ayında tanıttığını biliyoruz. Şu an için kesin olmasa da Güney Koreli markanın Galaxy Z Fold 8 Ultra’yı 22 Temmuz’da düzenleyeceği bir Galaxy Unpacked etkinliğinde kullanıcıların beğenisine sunacağı söyleniyor.

Galaxy Z Fold 8 Ultra Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Galaxy Z Fold 7’nin 12 GB RAM + 256 GB depolamalı sürümü ülkemizde 91.999 TL'den başlayan fiyatlarla satışta. Yeni modelin selefinden daha güçlü olacağını dikkate aldığımızda çok yüksek ihtimalle 100.000 TL'den başlayan fiyatlarla satışa çıkabilir. Yine de şirketin resmi açıklamasını beklemek daha doğru olacaktır.

Editörün Yorumu

Galaxy Z Fold 8’in Ultra takısını da alacağına dair bilgi beni biraz şaşırttı. Şirketin bu hamleyi Apple’ın yakında çıkması beklenen iPhone Ultra katlanabilir telefonu nedeniyle yaptığını söyleyebiliriz. Ancak bunların yalnızca birer sızıntı olduğunu ve en doğru yaklaşımın şirketin resmi açıklamasını beklemek olduğunu da belirteyim.