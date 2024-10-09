Discord'a Erişim Engeli Getirildi!

Dünyanın dört bir yanında olduğu gibi Türkiye'de de oldukça popüler olan Discord, yaşanan son olaylardan sonra erişim yasağı ile karşı karşıya kaldı. Peki, Discord'a neden erişim engeli getirildi?

Discord Neden Yasaklandı?

Discord, son günlerde gençlere ve çocuklara yönelik şantaj, pedofili ve cinsel istismar gibi iddialar ile gündeme gelmişti. Bu iddiaların gün yüzüne çıkmasının ardından sosyal medyada Discord yasağı gündeme gelmişti.

Bugün (9 Ekim 2024) itibarıyla Discord'a erişim yasağı uygulanmaya başlandı. BTK'nın sitesinde şu bilgiler yer alıyor:

discord.com, 09/10/2024 tarihli ve 2024/12907 D. İş sayılı Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla erişime engellenmiştir.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Yasakçı olmak istemiyoruz ancak gençleri korumak için her türlü yetkiyi kullanmaktan çekinmeyiz" demişti ve açıklamasına şu sözler ile devam etmişti:

"Yasakçı zihniyetle değil de gereklerini yerine getirerek erişim engeli getirme noktasını istişare ediyoruz, henüz verilmiş bir karar yok."

Bakan Uraloğlu, "Çocuklarımızın internet kullanımında ailelere büyük görevler düşüyor. Çocuklarımızın girdiği internet siteleri ve sosyal medya platformlarını yakından takip etsinler" şeklinde konuşmuştu ve şu sözleri söylemişti:

"Çocuklarımızı istismar etmek isteyen, zihinlerini karıştırmak isteyen kötü niyetli kişiler olacaktır. Ailelerimiz, çocuklarıyla daha fazla zaman geçirsinler."

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