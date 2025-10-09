Fortnite Resmen Discord’a Geldi! Nasıl Oynanır?

Epic Games’in geliştirdiği PUBG’ye rakip popüler FPS oyunu Fortnite, her geçen gün kitlesini büyütmeye devam ediyor. Şirket oyuncu sayısını daha da artırmak için dikkat çekici bir adımı hayata geçirdi. Epic Games, Discord ve Nvidia’nın daha önce gerçekleştirdiği iş birliği kapsamında artık Fortnite, Discord üzerinden herhangi bir kurulum gerektirmeden oynanabilir. Bu etkinlik kısa sürecek. İşte ayrıntılar...

Discord Üzerinden Fortnite Nasıl Oynanır?

Nvidia’nın GeForce Now bulut oyun servisiyle desteklenen yeni Discord özelliği, oyunculara 30 Ekim’e kadar Fortnite’ı hiçbir kurulum gerektirmeden doğrudan Discord üzerinden oynama fırsatı sunuyor. Ancak bu deneyim sınırsız değil. Öyle ki kullanıcılar, haftada iki kez, 30 dakikalık oturumlar halinde oyunu test edebiliyor. Yani toplamda 1 saate denk geliyor.

Şu an için özellik yalnızca ABD, Birleşik Krallık, Meksika, Kanada ve bazı Avrupa ülkelerinde kullanılabiliyor. Bu ülkeler arasında şu an için ne yazık ki Türkiye yok. Ancak yakında eklenmesi bekleniyor. Fortnite’ı Discord üzerinden oynamak isteyenlerin Epic Games’in resmi web sitesindeki kayıt bağlantısı üzerinden giriş yapmaları gerekiyor.

Fortnite, üç dev şirketin ortak çalışmasıyla geliştirilen Discord’un yeni “anında oyun denemesi” projesinde yer alan ilk oyun oldu. Eğer bu süreç başarılı olursa gelecekte Discord üzerinden birçok popüler oyunun da aynı şekilde oynanabilir hale gelmesi bekleniyor. Bunu hep birlikte göreceğiz.

