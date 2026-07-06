Türk Yapımı Oyun Yolda! İşte Ağustos Ayında Çıkacak Yeni Oyunlar

Bu içeriği saniyeler içinde ChatGPT ile özetleyin.

Akıllı Özetleme Bu içeriği saniyeler içinde ChatGPT ile özetleyin.

Oyun dünyasındaki büyüme hız kesmeden devam ediyor. Her ay birçok yeni oyun oyuncularla buluşurken, önümüzdeki aylarda çıkacak yapımlar da büyük bir merakla bekleniyor. Peki Ağustos 2026'da piyasaya sürülecek yeni bilgisayar, konsol ve mobil oyunlar hangileri? İşte Ağustos 2026'da çıkacak yeni oyunlar!

Ağustos 2026'da Çıkacak Yeni Oyunlar Neler?

Oyun Platformlar Tarih Anomaly President PC 3 Ağustos 2026 Fields of Mistria PC 3 Ağustos 2026 Beast of Reincarnation PS5, Xbox Series X/S, PC 4 Ağustos 2026 Big Walk PS5, Switch 2, PC 4 Ağustos 2026 Iron Nest: Heavy Turret Simulator PC 6 Ağustos 2026 Marvel Tokon: Fighting Souls PS5, PC 6 Ağustos 2026 Montabi Xbox Series X/S, PC 6 Ağustos 2026 Hell Let Loose: Vietnam PS5, Xbox Series X/S, PC 13 Ağustos 2026 Madden NFL 27 PS5, Xbox Series X/S, Switch 2, PC 13 Ağustos 2026 Memoirium PC 13 Ağustos 2026 Wild Blue Skies PC 13 Ağustos 2026 Grave Seasons PS5, Xbox Series X/S, Switch, PC 14 Ağustos 2026 Roomballs PC 20 Ağustos 2026 The Witch’s Bakery PS5, Xbox Series X/S, Switch 2, Switch, PC 20 Ağustos 2026 Aggelos 2 PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Switch, PC 27 Ağustos 2026 Metal Gear Solid Master Collection Vol. 2 PS5, Xbox Series X/S, Switch 2, Switch, PC 27 Ağustos 2026 Resonance: A Plague Tale Legacy PS5, Xbox Series X/S, PC 27 Ağustos 2026 Star Wars: Zero Company PS5, Xbox Series X/S, PC 27 Ağustos 2026

Paylaşılan listeye baktığımızda takvimde birçok oyunun yer aldığını görüyoruz. 3 Ağustos'ta Anomaly President oyuncularla buluşacak. Oyun odaklı içerikleriyle tanınan Enis Kirazoğlu ve kardeşi Furkan Kirazoğlu tarafından kurulan Phew Phew Games'in geliştirdiği Anomaly President, rogue-like aksiyon türünde bir yapım olarak 3 Ağustos'ta erken erişim sürümüyle piyasaya sürülecek. Oyun PC platformunda oynanabilecek.

Öte yandan Expression Games tarafından geliştirilip Team17 tarafından yayınlanacak Hell Let Loose: Vietnam, 13 Ağustos’ta çıkacak. PS5, Xbox Series X/S ve PC platformlarında oynanabilecek olan yapım, en iyi savaş oyunları arasında yerini alacak. Vietnam Savaşı’nı konu alan oyun, gerçekçiliğiyle öne çıkan taktiksel bir FPS deneyimi sunacak. Oyuncular 50’ye 50 büyük savaşlarda harita üzerindeki bölgeleri ele geçirmek için mücadele edecek.

Bununla birlikte Electronic Arts'ın 13 Ağustos'ta piyasaya süreceği Amerikan futbolu oyunu EA SPORTS Madden NFL 27 de ağustos takviminin dikkat çeken yapımları arasında yer alıyor. Focus Entertainment'in yayıncılığını üstlendiği Resonance: A Plague Tale Legacy ise 27 Ağustos'ta oyuncularla buluşacak. Aynı tarihte Electronic Arts imzasını taşıyan ve STAR WARS evreninde geçen STAR WARS Zero Company de çıkış yapacak.

Editörün Yorumu

Ağustos takviminin oldukça dikkat çekici olduğunu düşünüyorum. Özellikle Anomaly President’ı merak ediyorum. Eğlenceli vakit geçirmeyi sağlayacak gibi görünüyor. Ayrıca savaş oyunlarını seven biri olarak Hell Let Loose: Vietnam’ı da merak ediyorum. Hatta çıktığında oynayabilirim.