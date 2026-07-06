Türk Yapımı Oyun Yolda! İşte Ağustos Ayında Çıkacak Yeni Oyunlar

Ağustos 2026'da oyun dünyası yine dopdolu geçecek. Peki listede neler var? İşte yeni çıkacak olan PC, PS5, Xbox Series X/S ve Switch oyunları...

Emir Yasin Bolat
Emir Yasin Bolat
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⚡ Önemli Bilgiler

  • Ağustos 2026'da PC, PlayStation, Xbox, Switch ve mobil platformlara toplam 18 yeni oyun çıkacak. Anomaly President, Hell Let Loose: Vietnam, Madden NFL 27, Resonance: A Plague Tale Legacy ve Star Wars: Zero Company, öne çıkan oyunlar arasında yer alıyor.
  • Phew Phew Games tarafından geliştirilen Anomaly President, 3 Ağustos'ta PC için erken erişime açılacak. Öte yandan taktiksel FPS oyunu Hell Let Loose: Vietnam ise 13 Ağustos'ta oyuncuların karşısına çıkacak.
  • Ayın son haftasındaysa Metal Gear Solid Master Collection Vol. 2, Resonance: A Plague Tale Legacy ve Star Wars: Zero Company gibi merakla beklenen yapımlar piyasaya sürülerek.

Oyun dünyasındaki büyüme hız kesmeden devam ediyor. Her ay birçok yeni oyun oyuncularla buluşurken, önümüzdeki aylarda çıkacak yapımlar da büyük bir merakla bekleniyor. Peki Ağustos 2026'da piyasaya sürülecek yeni bilgisayar, konsol ve mobil oyunlar hangileri? İşte Ağustos 2026'da çıkacak yeni oyunlar!

Ağustos 2026'da Çıkacak Yeni Oyunlar Neler?

Oyun Platformlar Tarih
Anomaly President PC 3 Ağustos 2026
Fields of Mistria PC 3 Ağustos 2026
Beast of Reincarnation PS5, Xbox Series X/S, PC 4 Ağustos 2026
Big Walk PS5, Switch 2, PC 4 Ağustos 2026
Iron Nest: Heavy Turret Simulator PC 6 Ağustos 2026
Marvel Tokon: Fighting Souls PS5, PC 6 Ağustos 2026
Montabi Xbox Series X/S, PC 6 Ağustos 2026
Hell Let Loose: Vietnam PS5, Xbox Series X/S, PC 13 Ağustos 2026
Madden NFL 27 PS5, Xbox Series X/S, Switch 2, PC 13 Ağustos 2026
Memoirium PC 13 Ağustos 2026
Wild Blue Skies PC 13 Ağustos 2026
Grave Seasons PS5, Xbox Series X/S, Switch, PC 14 Ağustos 2026
Roomballs PC 20 Ağustos 2026
The Witch’s Bakery PS5, Xbox Series X/S, Switch 2, Switch, PC 20 Ağustos 2026
Aggelos 2 PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Switch, PC 27 Ağustos 2026
Metal Gear Solid Master Collection Vol. 2 PS5, Xbox Series X/S, Switch 2, Switch, PC 27 Ağustos 2026
Resonance: A Plague Tale Legacy PS5, Xbox Series X/S, PC 27 Ağustos 2026
Star Wars: Zero Company PS5, Xbox Series X/S, PC 27 Ağustos 2026

Paylaşılan listeye baktığımızda takvimde birçok oyunun yer aldığını görüyoruz. 3 Ağustos'ta Anomaly President oyuncularla buluşacak. Oyun odaklı içerikleriyle tanınan Enis Kirazoğlu ve kardeşi Furkan Kirazoğlu tarafından kurulan Phew Phew Games'in geliştirdiği Anomaly President, rogue-like aksiyon türünde bir yapım olarak 3 Ağustos'ta erken erişim sürümüyle piyasaya sürülecek. Oyun PC platformunda oynanabilecek.

Öte yandan Expression Games tarafından geliştirilip Team17 tarafından yayınlanacak Hell Let Loose: Vietnam, 13 Ağustos’ta çıkacak. PS5, Xbox Series X/S ve PC platformlarında oynanabilecek olan yapım, en iyi savaş oyunları arasında yerini alacak. Vietnam Savaşı’nı konu alan oyun, gerçekçiliğiyle öne çıkan taktiksel bir FPS deneyimi sunacak. Oyuncular 50’ye 50 büyük savaşlarda harita üzerindeki bölgeleri ele geçirmek için mücadele edecek.

Bununla birlikte Electronic Arts'ın 13 Ağustos'ta piyasaya süreceği Amerikan futbolu oyunu EA SPORTS Madden NFL 27 de ağustos takviminin dikkat çeken yapımları arasında yer alıyor. Focus Entertainment'in yayıncılığını üstlendiği Resonance: A Plague Tale Legacy ise 27 Ağustos'ta oyuncularla buluşacak. Aynı tarihte Electronic Arts imzasını taşıyan ve STAR WARS evreninde geçen STAR WARS Zero Company de çıkış yapacak.

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Editörün Yorumu

Ağustos takviminin oldukça dikkat çekici olduğunu düşünüyorum. Özellikle Anomaly President’ı merak ediyorum. Eğlenceli vakit geçirmeyi sağlayacak gibi görünüyor. Ayrıca savaş oyunlarını seven biri olarak Hell Let Loose: Vietnam’ı da merak ediyorum. Hatta çıktığında oynayabilirim.

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Emir Yasin Bolat

Haber Yazarı

Hem yazılım geliştiren hem de bu alanda yazan bir teknoloji tutkunu. İstanbul Üniversitesi'nde PC Programcılığı bölümünde okuyor. Tamindir'de özellikle yapay zeka, programlama ve yazılım dünyasındaki yenilikleri kaleme alıyor. Bilgisayar oyunlarıyla başlayan merakı, zamanla profesyonel kariyere dönüştü. Kod yazarken edindiği deneyimleri, teknoloji yazılarına da yansıtıyor. AI trendlerini ve yazılım gündemini yakından takip ediyor.

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