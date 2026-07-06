Türk Yapımı Oyun Yolda! İşte Ağustos Ayında Çıkacak Yeni Oyunlar
Ağustos 2026'da oyun dünyası yine dopdolu geçecek. Peki listede neler var? İşte yeni çıkacak olan PC, PS5, Xbox Series X/S ve Switch oyunları...
⚡ Önemli Bilgiler
- Ağustos 2026'da PC, PlayStation, Xbox, Switch ve mobil platformlara toplam 18 yeni oyun çıkacak. Anomaly President, Hell Let Loose: Vietnam, Madden NFL 27, Resonance: A Plague Tale Legacy ve Star Wars: Zero Company, öne çıkan oyunlar arasında yer alıyor.
- Phew Phew Games tarafından geliştirilen Anomaly President, 3 Ağustos'ta PC için erken erişime açılacak. Öte yandan taktiksel FPS oyunu Hell Let Loose: Vietnam ise 13 Ağustos'ta oyuncuların karşısına çıkacak.
- Ayın son haftasındaysa Metal Gear Solid Master Collection Vol. 2, Resonance: A Plague Tale Legacy ve Star Wars: Zero Company gibi merakla beklenen yapımlar piyasaya sürülerek.
Oyun dünyasındaki büyüme hız kesmeden devam ediyor. Her ay birçok yeni oyun oyuncularla buluşurken, önümüzdeki aylarda çıkacak yapımlar da büyük bir merakla bekleniyor. Peki Ağustos 2026'da piyasaya sürülecek yeni bilgisayar, konsol ve mobil oyunlar hangileri? İşte Ağustos 2026'da çıkacak yeni oyunlar!
Ağustos 2026'da Çıkacak Yeni Oyunlar Neler?
|Oyun
|Platformlar
|Tarih
|Anomaly President
|PC
|3 Ağustos 2026
|Fields of Mistria
|PC
|3 Ağustos 2026
|Beast of Reincarnation
|PS5, Xbox Series X/S, PC
|4 Ağustos 2026
|Big Walk
|PS5, Switch 2, PC
|4 Ağustos 2026
|Iron Nest: Heavy Turret Simulator
|PC
|6 Ağustos 2026
|Marvel Tokon: Fighting Souls
|PS5, PC
|6 Ağustos 2026
|Montabi
|Xbox Series X/S, PC
|6 Ağustos 2026
|Hell Let Loose: Vietnam
|PS5, Xbox Series X/S, PC
|13 Ağustos 2026
|Madden NFL 27
|PS5, Xbox Series X/S, Switch 2, PC
|13 Ağustos 2026
|Memoirium
|PC
|13 Ağustos 2026
|Wild Blue Skies
|PC
|13 Ağustos 2026
|Grave Seasons
|PS5, Xbox Series X/S, Switch, PC
|14 Ağustos 2026
|Roomballs
|PC
|20 Ağustos 2026
|The Witch’s Bakery
|PS5, Xbox Series X/S, Switch 2, Switch, PC
|20 Ağustos 2026
|Aggelos 2
|PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Switch, PC
|27 Ağustos 2026
|Metal Gear Solid Master Collection Vol. 2
|PS5, Xbox Series X/S, Switch 2, Switch, PC
|27 Ağustos 2026
|Resonance: A Plague Tale Legacy
|PS5, Xbox Series X/S, PC
|27 Ağustos 2026
|Star Wars: Zero Company
|PS5, Xbox Series X/S, PC
|27 Ağustos 2026
Paylaşılan listeye baktığımızda takvimde birçok oyunun yer aldığını görüyoruz. 3 Ağustos'ta Anomaly President oyuncularla buluşacak. Oyun odaklı içerikleriyle tanınan Enis Kirazoğlu ve kardeşi Furkan Kirazoğlu tarafından kurulan Phew Phew Games'in geliştirdiği Anomaly President, rogue-like aksiyon türünde bir yapım olarak 3 Ağustos'ta erken erişim sürümüyle piyasaya sürülecek. Oyun PC platformunda oynanabilecek.
Öte yandan Expression Games tarafından geliştirilip Team17 tarafından yayınlanacak Hell Let Loose: Vietnam, 13 Ağustos’ta çıkacak. PS5, Xbox Series X/S ve PC platformlarında oynanabilecek olan yapım, en iyi savaş oyunları arasında yerini alacak. Vietnam Savaşı’nı konu alan oyun, gerçekçiliğiyle öne çıkan taktiksel bir FPS deneyimi sunacak. Oyuncular 50’ye 50 büyük savaşlarda harita üzerindeki bölgeleri ele geçirmek için mücadele edecek.
Bununla birlikte Electronic Arts'ın 13 Ağustos'ta piyasaya süreceği Amerikan futbolu oyunu EA SPORTS Madden NFL 27 de ağustos takviminin dikkat çeken yapımları arasında yer alıyor. Focus Entertainment'in yayıncılığını üstlendiği Resonance: A Plague Tale Legacy ise 27 Ağustos'ta oyuncularla buluşacak. Aynı tarihte Electronic Arts imzasını taşıyan ve STAR WARS evreninde geçen STAR WARS Zero Company de çıkış yapacak.
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Editörün Yorumu
Ağustos takviminin oldukça dikkat çekici olduğunu düşünüyorum. Özellikle Anomaly President’ı merak ediyorum. Eğlenceli vakit geçirmeyi sağlayacak gibi görünüyor. Ayrıca savaş oyunlarını seven biri olarak Hell Let Loose: Vietnam’ı da merak ediyorum. Hatta çıktığında oynayabilirim.