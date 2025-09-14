Dünyada Bir İlk: Bu Ülkede Başbakan, Discord'dan Seçildi!

Güney Asya ülkesi Nepal’de son günlerde büyük bir siyasi kriz yaşanıyor. Hükümetin geçtiğimiz hafta aldığı sosyal medya yasağı kararı, halkta öfke patlamasına yol açtı. Yasağın kısa süre içinde kaldırılmasına rağmen öfke dinmedi ve binlerce kişi sokaklara çıkarak protestolara başladı.

Çatışmaların büyümesiyle ülkede kaos ortamı oluştu ve Başbakan istifasını vermek zorunda kaldı. Yaşanan gelişmelerin ardından ise gençlerin öncülüğünde dikkat çeken bir adım atıldı. Öyle ki Nepal’in yeni başbakanı Discord üzerinden yapılan oylamalarla belirlendi. İşte ayrıntılar…

Nepal'da Başbakan Discord Oylamasıyla Seçildi

Ülkedeki gelir adaletsizliğinden zaten bunalmış olan halk, sosyal medya yasağıyla birlikte sokağa döküldü. Yasağın kaldırılmasının ardından ise bu kez aynı mecralar, protestocuların örgütlenme aracı haline geldi. Bu platformlardan biri de Discord oldu.

Kısa sürede 145 binden fazla kişinin katıldığı bir toplulukta ülkenin geleceği üzerine tartışmalar başladı. Burada yapılan oylamada eski Baş Yargıç Sushila Karki öne çıktı ve topluluğun ortak adayı haline geldi. Bu desteğin de etkisiyle Karki, resmen Nepal’in yeni başbakanı oldu.

Yaşananlar, sosyal medyanın günümüzde ulaştığı gücü gözler önüne serdi. Uluslararası basın bu süreci “internet üzerinden yapılan ilk devrim” olarak nitelendirdi. Böylece bu olay siyasi tarihe geçen örneklerden biri haline geldi.

