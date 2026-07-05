Avuç İçine Sığabilen Mini Bilgisayar Tanıtıldı: 32 GB RAM'i ve 512 GB Depolaması Var

Beelink, kısa süre önce EQi 304 isimli yeni mini bilgisayarını globalde tanıttı. Yeni model Intel Core 3 304 işlemci, 32 GB RAM ve 512 GB depolama alanıyla karşımıza çıkıyor. Peki Beelink EQi 304 tam olarak neler sunuyor? İşte Beelink EQi 304'ün özellikleri ve fiyatı!

Beelink EQi 304'ün Özellikleri Neler?

İşlemci: Intel Core 3 304

İşlemci Maksimum frekans: 4.3 GHz

İşlemci Dahili Grafik birimi: Intel Xe3-LPG

RAM: 16 GB / 24 GB / 32 GB

Depolama: 512 GB

Depolama yuvası: 2 adet M.2 2280 (PCIe 4.0 x2 ve PCIe 4.0 x1 destekli)

Boyutlar: 126 x 126 x 44.2 mm

Thunderbolt 4: 2 adet (40 Gbps)

HDMI: 1 adet

Kablosuz bağlantı: Wi-Fi 6

Bluetooth: Bluetooth 5.2

İşletim Sistemi: Windows 11 Pro

Beelink EQi 304'ün İşlemcisi Ne?

Beelink EQi 304'te Intel Core 3 304 işlemcisi kullanılıyor. Bu donanım 5 çekirdek ve 5 iş parçacığına sahip. Aynı zamanda turbo modunda frekans hızlarının 4.3 GHz’e kadar çıkabildiğini belirtelim. Bununla birlikte işlemcinin Intel Xe3-LPG dahili grafik kartına sahip olduğunu da söyleyebiliriz.

Beelink EQi 304'ün işlemcisini ve grafik birimini göz önüne aldığımızda daha çok günlük ve ofis işleri için uygun olduğunu görebiliyoruz. Yani bu mini bilgisayarı satın aldığınızda Cyberpunk 2077 gibi yüksek gereksinimleri oyunları akıcı bir şekilde oynayamayacaksınız. Ancak yine de CS2, Valorant ve League of Legends gibi yapımlarda çok fazla sorun yaşanmayacağını söyleyebiliriz.

Beelink EQi 304'ün RAM ve Depolama Özellikleri Neler?

Beelink EQi 304 üç farklı RAM seçeneğiyle karşımıza çıkıyor. Bunu biraz daha açarsak giriş versiyonunda anakarta lehimli 16 GB'lik bir bellek karşımıza çıkıyor. Öte yandan daha üst versiyonlarında ise 24 GB veya 32 GB seçenekleri yer alıyor ve bunları dilediğiniz zaman çıkararak 64 GB'a kadar bellek artışı yapabiliyorsunuz.

Benzer bir durum depolama tarafında da geçerli. Mini bilgisayar standart olarak 512 GB dahili depolama ile geliyor. Ancak üründe iki adet ekstra SSD yuvası daha bulunuyor. Bu yuvalara her biri maksimum 4 TB olacak şekilde ek SSD'ler takabiliyorsunuz.

Beelink EQi 304'ün Fiyatı Ne Kadar ve Türkiye'de Satılacak mı?

Beelink EQi 304 an itibariyla ön sipariş sürecinde ve çok yakında satışa sunulacak. Mini bilgisayarın fiyatları şu şekilde;

16 GB - 512 GB : 509 dolar (23.804 TL)

24 GB - 512 GB : 659 dolar (30.819 TL)

32 GB - 512 GB : 739 dolar (34.561 TL)

Bunun dışında ülkemizde Beelink'in Gtr9 Pro ve GTi14 Ultra gibi mini bilgisayar modelleri satılıyor. Bu nedenle Beelink EQi 304'ün de ilerleyen dönemlerde Türkiye'de satışa çıkması ihtimaller dahilinde. Tabii yine de resmi açıklamayı beklemek daha doğru olacaktır.

Editörün Yorumu

Beelink EQi 304'ün özelliklerini beğendim. Açıkcası oyun için bir bilgisayar arıyorsanız, mini bilgisayar konseptini size önermem. Ancak bunun yerine internette gezerim, dizi/film izlerim veya işlerimi hallederim diyorsanız o zaman bu gibi modeller sizin için fazlasıyla uygun olabilir.