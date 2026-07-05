Apple'dan Çift Kameralı iPhone Air 2 Geliyor! Tasarımı Ortaya Çıktı

Apple, önümüzdeki yıl inceliğiyle dikkatleri çekecek iPhone Air 2'yi kullanıcıların beğenisine sunacak. Bugüne kadar paylaşılan raporlar şirketin ilk modelde eleştirilen bazı eksiklikleri yeni telefonla birlikte gidereceği yönündeydi. Son detaylar telefonun tasarımını gözler önüne seriyor. Peki iPhone Air 2 nasıl görünecek? İşte merak edilen detaylar!

iPhone Air 2 Tasarımı Nasıl Olacak?

FPT isimli YouTube kanalının paylaştığı son video iPhone Air 2'nin tasarımını ortaya koyuyor. Videoda en çok dikkat çeken detay akıllı telefonun selefinin aksine bir değil iki kamerayla gelecek olması. Hatırlanacağı üzere tek kamera tercihi ilk modelde bir hayli eleştiri almıştı. Görünüşe göre şirket bu eleştirilere kulak vererek yeni modelde çift kamera kurulumuna yer vermeyi tercih etmiş.

Bunu biraz daha açacak olursak, iPhone Air'de 48 megapiksel çözünürlüklü tek bir kamera tercih edilmişti. Bu kapsamda yeni modelde ana kameranın sabit kalması ve ek olarak 48 megapiksellik ultra geniş açı kamerasının kullanılması söz konusu. Bunun dışında ürünün 5,6 mm kalınlığında olması ve titanyum kasayla gelmesi bekleniyor.

Kullanıcıları iPhone Air 2'de kullanılacak 48 megapiksel ultra geniş açı kamerasıyla birlikte fotoğraf çekimlerinde kadraja daha fazla detay sığdırabilecek.

Videodaki bir diğer detay ise Dinamik Ada'nın küçülecek olması. İddialara göre Apple yeni telefonda Face ID'yi küçülterek minimal düzeyde bir Dinamik Ada'ya yer verecek. Hatta kaynak Face ID'nin küçültülmesinin cihaza ikinci bir arka kamera eklenebilmesi için gerekli olduğunu söylüyor.

iPhone Air 2 Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6,55 inç

Ekran Teknolojisi: Super Retina XDR OLED

Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

İşlemci: Apple A20 Pro

Ana kamera: 48 MP

Ultra geniş açı kamera: 48 MP

Ön kamera: 18 MP

iPhone Air 2 Ne Zaman Tanıtılacak?

Apple şu anda iPhone Air 2'nin tanıtım tarihiyle ilgili resmi bir açıklama yapmadı. Ancak iddialara göre akıllı telefon 2027'nin ilk aylarında iPhone 18 ve iPhone Air 2 ile birlikte tanıtılacak. iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max ve iPhone Ultra çok yüksek ihtimalle 9 Eylül'de piyasaya sürülecek.

iPhone Air 2 Fiyatı Ne Kadar Olacak?

iPhone Air an itibariyla Apple'ın web sitesinde 107.999 TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor. iPhone Air 2 ise selefine göre özellikle kamera ve işlemci gibi detaylarda daha güçlü olacak. Yani muhtemelen 110.000 TL'den başlayan fiyatlarla satışa çıkabilir.

Editörün Yorumu

iPhone Air 2 ile ilgili bugüne dek ortaya çıkan gelişmeler beni fazlasıyla memnun etti. Açıkcası ben de ilk başta iPhone Air'ın tek bir kamerayla gelmesini yadırgamıştım. Ancak son ortaya çıkan tasarım sızıntıları cihazın iki kameraya sahip olacağını doğruluyor diyebilirim.