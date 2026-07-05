OnePlus'ın Aşırı Güçlü Amiral Gemisi Cam Gibi Fotoğraflar Çekecek!

OnePlus 15 geçtiğimiz yılın ekim ayında kullanıcıların beğenisine sunuldu. Çinli marka an itibariyla akıllı telefonun halefi üzerinde mesai harcıyor. Daha önce OnePlus 16'nın işlemci ve ekran özellikleri sızdırılmıştı. Son olarak ise kamera özellikleri ortaya çıktı. İşte merak edilen detaylar!

OnePlus 16 Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Hatırlanacağı üzere OnePlus 16'da 50 megapiksel ana, 50 megapiksel periskop telefoto ve 50 megapiksel ultra geniş açı sensörlerinden oluşan üçlü kamera kurulumu bulunuyordu. Digital Chat Station tarafından paylaşılan son rapora göre OnePlus 16'da kamera tarafında bazı değişiklikler yaşanacak.

Kaynağa göre OnePlus 16'da 200 megapiksel çözünürlüğe sahip bir ana kamera bulunacak. Aynı zamanda bu sensörün 1/1.4 inç boyutunda olacağı belirtiliyor. Hatırlanacağı üzere serinin bir önceki modelinde 1/1.56 inçlik daha küçük bir sensör kullanılmıştı. Sensör boyutunun büyümesi kameranın daha fazla ışık alacağı ve böylelikle çekilen fotoğrafların kalitesinin artacağı anlamına geliyor.

Telefoto sensörleri sayesinde uzaktaki nesneleri sanki yakınınızdaymış gibi fotoğraflayabiliyorsunuz. Ultra geniş açı lensi ise fotoğraf çekimlerinizde kadraja daha fazla detay sığdırabilmenizi sağlıyor.

Eğer bir son dakika değişikliği olmazsa akıllı telefonun diğer kameraları selefiyle aynı kalacak. Toparlayacak olursak OnePlus 16'da 200 megapiksel ana, 50 megapiksel periskop telefoto ve 50 megapiksel ultra geniş açı sensörlerini görme ihtimalimiz var.

OnePlus 16 Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6,78 inç

6,78 inç Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K Ekran Yenileme Hızı: 185Hz

185Hz İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro

Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro Ana Kamera: 200 megapiksel

200 megapiksel Ultra Geniş Açı Kamerası: 50 megapiksel

50 megapiksel Periskop Telefoto Kamerası: 50 megapiksel

50 megapiksel Batarya Kapasitesi: 9.000 mAh

9.000 mAh İşletim Sistemi: Android 17 tabanlı OxygenOS 17

OnePlus 16 Ne Zaman Tanıtılacak ve Türkiye'de Satılacak mı?

Daha önce de belirttiğimiz üzere OnePlus 15 geçtiğimiz yılın eylül ayında tanıtılmıştı. Bu kapsamda şirketin yeni modelde de selefinin tanıtım takvimini takip etmesi söz konusu. Yani OnePlus 16 yüksek ihtimalle ekim ayında kullanıcıların beğenisine sunulabilir.

Bunun dışında Çinli şirketin ülkemizde OnePlus 15R ve OnePlus 15 olmak üzere çok sayıda telefonu satılıyor. Bu kapsamda OnePlus 16'nın da tanıtıldıktan bir sonra Türkiye'de satışa çıkması ihtimaller dahilinde. Tabii yine de markanın açıklamasını beklemek daha sağlıklı olacaktır.

OnePlus 16 Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Henüz OnePlus 16'nın fiyatıyla ilgili bir açıklama gelmedi. Ancak OnePlus 15'in çeşitli e-ticaret platformlarında 74.530 TL'den başlayan fiyatlarla satıldığını biliyoruz. Bu doğrultuda OnePlus 16'nın da 79.000 TL civarında bir fiyata sahip olması bizleri şaşırtmaz.

Editörün Yorumu

Daha önce OnePlus'ın akıllı telefonlarını kullanma şansım oldu. Açıkcası şirketin ürünlerini fazlasıyla beğeniyorum. Hem güçlü teknik özelliklere sahip hem de fiyat konusunda da 100.000 TL seviyesinde değil. Bu nedenle OnePlus 16'nın da tercih edilebilecek bir seçenek olacağını düşünüyorum.