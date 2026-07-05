120Hz Ekran ve 6.500 mAh Batarya: BİM'de Aşırı Ucuz Telefon Satılacak!

BİM, 12 Temmuz'da akıllı telefonlara çok fazla para harcamak istemeyen kullanıcıları sevindirecek bir modeli satışa sunacak. Peki bu akıllı telefonun ismi ne ve fiyatı ne kadar? İşte merak edilen detaylar!

OPPO A6x 4G BİM'de Kaç TL'den Satılacak?

BİM, 12 Temmuz'da OPPO A6x 4G'yi satışa çıkaracak. Modelin 4 GB RAM ve 128 GB dahili depolama sunan sürümünün fiyat etiketi 9.990 TL olarak açıklandı. Fiyatından da anlaşılacağı gibi bu ürün giriş segment özelliklerine sahip ve telefonlara 30.000 - 40.000 TL veya daha fazla ödemek istemeyenler için fazlasıyla ideal diyebiliriz.

OPPO A6x 4G Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6.75 inç

6.75 inç Ekran Teknolojisi: LCD

LCD Ekran Yenileme Hızı : 120Hz yenileme hızı

: 120Hz yenileme hızı Ekran Çözünürlüğü: 720 x 1570 piksel çözünürlük

720 x 1570 piksel çözünürlük İşlemci: Qualcomm Snapdragon 685 (6 nm)

Qualcomm Snapdragon 685 (6 nm) Ana Kamera: 13 MP

13 MP Ön Kamera: 5 MP

5 MP Batarya: 6500 mAh, 10-15W kablolu

OPPO A6x 4G Ekran Özellikleri Neler?

OPPO A6x 4G'de 6,75 inçlik, 720 x 1570 piksel çözünürlük ve 120Hz tazeleme hızı sunan LCD bir ekran mevcut. Akıllı telefon giriş segment olmasına rağmen 120Hz tazeleme hızlarına sahip olması oldukça ilgi çekici. Bu da 90Hz'e kıyasla oyunlarda, menü geçişlerinde ve web sayfası kaydırmalarında daha avantajlı olduğu anlamına geliyor. LCD ekranı ise giriş segmentte sıkça kullanılıyor. Her ne kadar OLED/AMOLED kadar olmasa da renk canlılığı gibi konularda çok fazla üzmüyor diyebiliriz.

OPPO A6x 4G İşlemcisi Ne?

Cihazda kullanılan yonga seti Snapdragon 685. vivo V60 Lite gibi giriş sınıf modellerde karşımıza çıkan işlemci 6 nm fabrikasyon süreciyle üretildi. Yani güç verimliliği ve performans gibi konularda 7 nm veya daha eski donanımlardan daha iyi diyebiliriz. Ek olarak Genshin Impact'i 30-40 FPS seviyesinde çalıştırabiliyor. Ancak bazı sahnelerde kare hızlarında düşüşlerin de olduğunu belirtelim.

OPPO A6x 4G Kamera Özellikleri Neler?

Cihaz kamera tarafında devasa özellikler sunmuyor. Burada sadece 13 megapiksel çözünürlüklü bir ana ve 5 megapiksellik bir selfie kamerasının kullanıldığını görüyoruz. Yani söz konusu telefon kaliteli fotoğraf çekimi gibi kullanımlar için pek de uygun değil.

OPPO A6x 4G Batarya Özellikleri Neler?

Cihazın bataryası 6.500 mAh kapasitesinde ve 10-15W kablolu şarj hızlarını destekliyor. Yani bu ürünü satın aldığınızda gün içerisinde sürekli şarj cihazı arama gibi bir sorunun olmayacağını söyleyebiliriz.

OPPO A6x 4G Piyasada Ne Kadar ve BİM'den Satın Alınır mı?

OPPO A6x 4G ülkemizde çeşitli e-ticaret platformlarında 9.400 TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor. BİM'in fiyatıyla arada 590 TL gibi bir fark var. Bu nedenle akıllı telefonu BİM dışında farklı platformlardan da satın almanız mümkün. Kısacası ortada elinizi çabuk tutmanızı ya da bu fırsatı kaçırmamalıyım demenizi gerektiren bir durum yok.

Editörün notu: Bu içerik herhangi bir reklam içermemektedir. İlgi çekici ürün/hizmet hakkında bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır.