Artık Discord'da Sevmediğiniz Kullanıcıların İpini Tek Tuşla Çekebileceksiniz

Popüler platform Discord'a kullanıcı anlaşmazlıklarının çözülemediği durumlarda kişileri korumak adına gizli bir "görmezden gelme" özelliği eklendi.

Yeni özellik duyurusu ile birlikte şirket, çocuk istismarı içeriğiyle mücadele etmek için ROOST (Robust Open Online Safety Tools) adlı yeni bir sivil toplum kuruluşuyla ortaklık kurdu.

ROOST, Discord'un yanı sıra OpenAI, Google ve Roblox gibi devler tarafından destekleniyor. Platform ücretsiz ve açık kaynaklı güvenlik araçları geliştirerek çevrimiçi tehlikeleri tespit edecek ve dahi bildirecek.

Zorbalık Böyle Mi Çözülür?

Kullanıcılar bu özelliğin eklenmesinden sonra ikiye ayrıldı. Bazılarına göre "ignore" özelliği, geleneksel bloklama yöntemine göre daha az sert bir çözüm olarak öne çıkıyor.

Örneğin birini engellediğiniz zaman özellikle zorbalık veya rahatsız edici sohbetlerden uzaklaşmanız kesin oluyor. Ancak gizliden gizliye birini bloklamanın zorbalamanın önüne kesin surette geçemeyeceğini savunanlar da var.

Siz ne düşünüyorsunuz? Sizce Discord'un bu yeni özelliği gerçekten işe yarar mı? Yorumlarda konuya ilişkin fikirlerinizi belirtebilirsiniz.