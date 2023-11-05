Discord'da Binlerce Kötü Amaçlı Yazılım Tespit Edildi: Tehlike Kapıda!

Dünya genelinde milyonlarca kullanıcıya hizmet veren popüler iletişim platformu Discord, kullanıcılarının paylaştığı dosya bağlantılarını güncellemeye yönelik yeni bir politika başlatıyor.

Discord'un açıklamasına göre, bu değişiklik, platformun kötü amaçlı yazılımlarla mücadelesini güçlendirmeyi hedefliyor.

Kullanıcıları etkileyen bu politika değişikliği, dosya bağlantılarının her 24 saatte bir otomatik olarak yenilenmesini gerektirecek. Bu, Discord kullanıcılarının artık paylaşılan dosya bağlantılarını günlük olarak güncellemeleri gerekeceği anlamına geliyor.

Ancak bu yenileme zorunluluğu, yalnızca Discord'un kendi içinde paylaşılan bağlantıları etkileyecek. Discord dışında paylaşılan bağlantılar, 24 saat içinde çalışmamaya başlayacak.

Neden Politika Değişikliğine İhtiyaç Duyuldu?

Discord'un bu değişikliği neden yaptığına dair açıklamalarına göre, bu adım, platformun siber güvenlik önlemlerini artırmayı ve işaretli içeriğe erişimi kısıtlamayı amaçlıyor.

Bu, kötü amaçlı yazılımların platformda yayılmasını zorlaştırmayı hedefliyor. Kullanıcılar, bu politika değişikliğinin özellikle içerik paylaşanları etkilemeyeceğini, çünkü istemci içi bağlantıların otomatik olarak yenileneceğini belirtiyorlar.

Siber güvenlik şirketi Trellix'in raporlarına göre, Discord'un içerik dağıtım ağında (CDN) depolanan ve çevrimiçi olarak dağıtılan yaklaşık 10.000 kötü amaçlı yazılım örneği tespit edilmiştir.

Bu yazılımlar, saldırganlar tarafından kullanılarak kullanıcıların bilgisayarlarından veri çekmek ve saldırganların kontrolünde olan Discord kanallarına veri bırakmak için kullanıldığı iddia edilmektedir.

Discord, önümüzdeki haftalarda bu değişikliğin kullanıcılarına minimum etki yapacağını ve daha fazla ayrıntıyı paylaşacağını söylüyor. Kullanıcılar, bu değişikliğin platformun güvenliğini artırmayı hedeflediği ve kötü amaçlı yazılımlarla mücadeleyi güçlendireceği konusunda bilgilendirilmektedir.

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