Discord Kullanıcıları Dikkat: Fotoğrafınız Hacker Grubunun Eline Geçmiş Olabilir!

Geçtiğimiz yıldan bu yana ülkemizde erişime kapalı olan Discord, son aylarda art arda yaşanan veri sızıntılarıyla gündemden düşmüyor. Kısa süre önce yüz binlerce özel mesajın internete sızdığı ortaya çıkmıştı. Bunun ardından geçtiğimiz günlerde ise kullanıcı verilerinin ele geçirildiği öne sürülmüştü. Bunu iddia eden hacker grubundan çok daha ürkütücü bir iddia geldi. işte ayrıntılar...

Discord Kullanıcılarının Fotoğrafları da Sızdı

Discord, 3 Ekim’de yaptığı resmi açıklamada, platformun hizmet aldığı üçüncü taraf bir sağlayıcının siber saldırıya uğradığını duyurmuştu. Bu saldırı sonucunda kullanıcıların isimleri, kullanıcı adları, e-posta adresleri, Discord destek sayfası üzerinden paylaştıkları bilgiler, daha önce Nitro aboneliği satın alanların ödeme türü, kredi kartının son dört hanesi ve satın alma geçmişi gibi fatura bilgileri ile IP adresleri gibi verilerin ele geçirildiği açıklandı.

Hacker grubunun kısa süre önce yaptığı açıklamaya göre şimdi ise kullanıcılara ait çok daha hassas veriler ele geçirildi. Üstelik bu veriler arasında kullanıcıların fotoğraflarının da bulunduğu belirtiliyor. Ancak söz konusu olan profil fotoğrafları değil, kullanıcıların gerçek kimliklerini doğrulamak için yükledikleri fotoğraflar.

Discord, gerektiğinde yaş doğrulaması yapmak amacıyla kullanıcılardan kendi fotoğraflarını talep edebiliyor. İddialara göre ele geçirilen görseller de bu doğrulama sürecinde yüklenen fotoğraflar. Üstelik bu fotoğrafların toplam boyutunun 1,5 TB’a ulaştığı, görsel sayısının ise 2 milyondan fazla olduğu ifade ediliyor.

Discord'un politikalarına göre yaş doğrulama amacıyla gönderilen kimlik bilgileri ve özçekim fotoğrafları kalıcı olarak saklanamaz. Yani doğrulama işlemi tamamlandıktan sonra silinmeleri gerekiyor. Bu durumda hacker grubunun 2 milyondan fazla fotoğrafa nasıl ulaştığı merak ediliyor. Bu noktada şirketten açıklama bekleniyor. Tabii sızıntı iddiasının gerçek olmama ihtimali olduğunu da söyleyelim. Bu şu anda bir iddiadan ibaret.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz?