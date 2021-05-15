Discord Logosunu Değiştirdi: İşte Nedeni!

Discord logosu, alınan bir karar sonucunda değiştirildi. Kuruluşunun 6. yılını kutlayan şirket, bir blog yazısı yayımlayarak logoyu neden değiştirdiğini açıkladı. Yapılan değişikliğe ilişkin merak edilen tüm detaylar haberimizde.

Discord Logosu Neden Değiştirildi?

Sesli ve yazılı iletişim platformu Discord, 2015 yılının mayıs ayında kullanıma sunuldu. Teamspeak ve Skype platformlarının en sevilen özelliklerini tek platformda birleştiren Discord, oyuncuların arkadaşları ile iletişim kurmak için kullandığı vazgeçilmez bir program heline geldi. Platformun kullanım oranı özellikle yeni tip koronavirüs salgını sürecinde ciddi ölçüde arttı.

Kuruluşunun altıncı yılını kutlayan Discord, oyuncuları şaşırtan bir karar aldı. Alınan karar sonucunda logoda önemli bir değişiklik yapıldı. Firma, logoda neden değişiklik yaptığına ilişkin bir açıklama yaptı. Yayımlanan blog yazısına göre kurulduğu ilk günden bu yana kadar aynı logoyu kullanan firma, pek çok kişinin logoda yer alan küçük gülen yüz simgesinin bir adının olduğunu bilmediğini ifade etti.

Firma, logodaki gülen yüzün Clyde ismine sahip olduğunu açıkladı. Clyde, eski logoda dikdörtgen şeklidne bir sohbet baloncuğunun içerisinde yer alıyordu. Aktarılan bilgilere göre eski logo, yatay olarak asimetrikti. Bu sebepten ötürü logo konusunda bir değişikliğe gidildi.

Logo yeniden gözden geçirildi ve bazı değişiklikler yapıldı. Yapılan değişikliklerin sonucunda yeni logo ortaya çıktı. Simetrik bir yapıya sahip olan yeni logoda Clyde'ın gülümsediğini görebilirsiniz. Discord, yalnızca Clyde simgesini güncellemedi. Simge ile birlikte renk tonu ve yazı tipi de değiştirildi. Logo artık daha canlı bir renge sahip.

Şirket, "Discord" yazısının daha kolay okunabilmesi için yüzlerce yazı tipine göz attığını ifade etti. Yeni logoda, "Discord" kelimesinin ilk harfi büyük harf ile yazılırken geri kalan kısım küçük harf ile yazıldı. Yenilenen yazı tipi, bazı kullanıcılar tarafından beğenilirken bazı kullanıcılar tarafından pek beğenilmedi. Aynı durum, Clyde simgesi için de geçerli.

Platformun web sitesi ve uygulamasında artık yeni logo yer alıyor. Siz, yeni logo hakkında ne düşünüyorsunuz? Güncellenen Logoyu beğendiniz mi? Söz konusu logo ile ilgili tüm düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.