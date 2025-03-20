Türkiye'de Erişim Engeli Bulunan Discord'dan Kullanıcılara Kötü Haber

Dünyanın en popüler iletişim araçlarından biri olan Discord, Türkiye'de tam 162 gün önce erişime engellendi. Ancak bu durum, platformun dünyanın geri kalanındaki işleyişini etkilemiyor. İşleyişine Türkiye olmadan devam eden Discord, yeni özellikler kazanmaya devam ediyor. Görünüşe göre bu yeniliklerin sonuncusu ise platforma reklamlar getiriyor. İşte detaylar!

Discord Mobile Reklam Geliyor

Özellikle oyun tutkunları ve çevrim içi topluluklar arasında oldukça popüler olan Discord, söz konusu nasıl para kazandığına geldiğinde daima akıllarda soru işaretleri yaratan bir şirket. Halihazırda nitro satışı dışında bir gelir modeli bulunmayan Discord, çok yakında bunu değiştiriyor.

son ortaya çıkan bilgiilere göre Discord'un mobil uygulamasına reklamlar geliyor. Her ne kadar bu kötü bir haber olda da reklamların alışageldik şekilde olacağı ve kullanıcı deneyimini etkileyeceğini düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Oyuncu topluluklarıyla yakın ilişkilerde olan Discord, akıllıca bir çözümle rahatsızlığın önüne geçmiş durumda.

Buna göre izlenilen reklamlar tamamen karşılıksız olmayacak. Kullanıcılar reklamları sadece görevler menüsünden dilerse izleyecek. Karşılığında ise profillerini süsleyecek ödüller kazanabilecek. Ödül kazanmak ve reklam izlemek istemeyen kullanıcılar ise kullanıcı deneyiminde ciddi bir fark olmadan Discord'u kullanabilecek.

Bildiğiniz üzere Discord'un yakın zamanda halka arz olacağı konusunda bazı iddialar var. Bu gelişme şirketin halka arz öncesinde gelirlerini artırarak değerlemesini yükseltmek için yaptığı bir hamle olabilir. Uzmanlar, Discord'un mevcut değerinin 10 ile 15 milyar dolar arasında olduğunu öngörüyor.

Haziran 2025'te devreye girmesi beklenen yeni reklam özelliğininin de bunu artırması bekleniyor. Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Discord, reklamlar konusunda yeterince hassas mı yoksa reklamsız bir deneyimi mi tercih edersiniz? Görüşlerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.