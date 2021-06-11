Discord Nitro Ücretsiz Oldu: Fırsatı Kaçırmayın!

Discord Nitro ücretsiz hale geldi. Ücretsiz oyun verme işini bir gelenek haline getiren Epic Games, bu kez bir ücretli abonelik hizmetini ücretsiz olarak sunuyor. Epic Games tarafından başlatılan kampanya kapsamında Discord'un ücretli abonelik hizmetini 3 ay boyunca ücretsiz kullanabilirsiniz.

Discord Nitro Ücretsiz Nasıl Alınır?

İlk olarak bilgisayarınızda yüklü olan Epic Games Launcher isimli programı açın ve hesabınıza giriş yapın.

Daha sonra ana sayfada yer alan "Discord Nitro" sekmesine tıklayarak ücretli abonelik hizmetinin sayfasına erişin.

Açılan sayfa üzerinden "Yükle" butonuna tıklayın.

"Siperiş ver" butonuna tıklayın. Bu işlemi gerçekleştirdikten kısa süre sonra Epic Games'e kayıtlı olan e-posta adresinize bir e-posta gönderilecek.

Gelen e-postayı açın ve ardından "Hemen Kullan" butonuna tıklayın.

Açılan sayfa üzerinden bir Discord hesabı oluşturun ya da mevcut hesabınıza giriş yapın.

Ücretsiz video oyunları vererek oyuncuların gönlünde taht kuran Epic Games, bu kez ücretli abonelik hizmetini ücretsiz olarak sundu. Kampanya kapsamında Discord'un Nitro isimli ücretli abonelik hizmetine 3 ay boyunca ücretsiz erişim sağlayabilirsiniz. Kampanyanın yeni kullanıcılar için geçerli olduğunu belirtelim.

Discord Nitro aboneliği sayesinde popüler sohbet uygulamasında bazı avantajlara sahip olabilirsiniz. Bu avantajlar arasında animasyonlu avataralar ve özel etiket, 2 Sunucu Takviyesi ve ekstra Takviyelerde yüzde 30 oranında indirim, kendi emojilerini yapma imkanı, profil rozetleri, daha yüksek dosya boyutu yükleme imkanı (100 MB), yüksek çözünürlüklü video, ekran paylaşımı ve Go Live yayını yer alıyor.

Epic Games tarafından başlatılan kampanya, 24 Haziran 2021 Türkiye Saati ile 18.00'de sona erecek. 3 aylık Nitro aboneliğine ücretsiz olarak sahip olmak istiyorsanız belirlenen tarihten önce alma işlemini gerçekleştirmeniz gerekiyor.

Abonelik, 3 aylık sürenin ardından ücretli olarak devam edecek. Bu sebepten ötürü 3 ay sonra aboneliğe devam etmek istemiyorsanız iptal etmeniz gerekiyor. İptal etmediğiniz takdirde standart aylık ücret üzerinden ödeme yapmanız gerekiyor.

Ücretsiz Control Fırsatını da Kaçırmayın

Epic Games, Control isimli video oyununu da kısa süreliğine ücretsiz hale getirdi. Popüler Control oyununu 17 Haziran tarihine kadar Epic Games Launcher üzerinden ücretsiz olarak kütüphanenize ekleyebilirsiniz.