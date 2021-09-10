Discord Nitro TL ile Satılmaya Başlandı: Fiyatlar Açıklandı

Popüler sohbet uygulaması Discord, yerel fiyatlandırma modeline geçti. Bununla birlikte Discord Nitro TL abonelik fiyatları belli oldu. Peki, Türkiye'de Nitro abonelik ücreti ne kadar oldu? Konuya dair merak edilen tüm detaylar haberimizde.

Discord Nitro TL Abonelik Fiyatları

Discord Nitro: aylık 26,99 TL, yıllık 269,99 TL

aylık 26,99 TL, yıllık 269,99 TL Nitro Classic: aylık 13,49 TL, yıllık 134,49 TL

aylık 13,49 TL, yıllık 134,49 TL Server Boosting: aylık 41,99 TL, yıllık 419,99 TL

Dünyanın dört bir yanındaki kullanıcıların oluşturduğu büyük bir topluluğa ev sahipliği yapmakta olan Discord, yerel fiyatlandırma modeline geçiş yaptı. Yeni fiyatlandırma modeli şimdilik 3 ülke sınırlı ve bu 3 ülkenin içerisinde Türkiye de yer alıyor. Yerel fiyatlandırmanın ilk etapta Türkiye, Brezilya ve Polonya için geçerli olduğu belirtildi.

Yeni modelin ne zaman diğer ülkelerde de kullanıma sunulacağı hakkında şimdilik herhangi bir bilgi paylaşımında bulunulmadı ancak ilerleyen günlerde Discord'dan bununla ilgili bir duyuru daha gelebilir. Başında da belirtildiği gibi bu duyurunun ne zaman yapılacağı bilinmiyor.

Özellikle oyuncular arasında yoğun ilgi gören popüler sohbet uygulamasının Nitro isimli ücretli abonelik hizmeti aylık 9,99 dolar fiyat etiketine sahipti. Gerçekleştirilen yerel fiyatlandırma modeli ile birlikte premium hizmetin aylık abonelik ücreti 26,99 Türk lirası oldu. Yıllık abonelik fiyatının ise 269,99 TL olduğunu belirtelim.

Nitro Classic isimli abonelik hizmetinin fiyatı normalde aylık 4,99 dolar fiyata sahipti fakat söz konusu yerel fiyatlandırma uygulaması ile birlikte bu hizmetin aylık ücreti 13,49 TL oldu. Yıllık abonelik hizmeti ise 134,49 TL olarak açıklandı.

Server Boosting olarak isimlendirilen hizmetin aylık ücreti 41,99 TL, yıllık fiyatı ise 419,99 TL oldu. Fiyatların şimdilik sadece masaüstü istemcisinde mevcut olduğu belirtildi.

Discord Nitro Aboneliği Ne İşe Yarar?

Discord Nitro aboneliği satın alarak popüler sohbet uygulamasında bazı avantajlar elde etmek mümkün. Bu avantajların arasında ise animasyonlu avatarlar ve özel etiket, 2 sunucu takviyesi ve ekstra takviyelerde yüzde 30 oranında indirim, özel emojiler yapma ve kullanma, özel profil rozetleri, daha yüksek dosya boyutu yükleme hakkı (100 MB), yüksek çözünürlüklü video, ekran paylaşımı ve Go Live yayını yer alıyor.