Discord'da Reklam İzleyerek Para Kazandıran Ödül Sistemi!

Sosyal medya ve oyun platformlarında kullanıcı etkileşimini artırma konusunda yeni bir yöntem deneyen Discord, bu doğrultuda "Discord Orbs" adlı yeni ödül sistemini duyurdu. Dijital para birimi olarak sunulan Orbs sistemi, halihazırda test aşamasında. Beta sürecine dahil olan kullanıcılar, özel bir bildirim alıyor ve tıkladıkları zaman sistemi test ederek ödül kazanmaya başlıyorlar.

Test süreci küresel çapta devam ediyor. Testin ardından gelecek olan geri bildirimlerle birlikte son hali farklılık gösterebilir ancak mantık aynı kalacak. Peki Discord Orbs nasıl bir sistem? Discord Orbs ile nasıl para kazanılır?

Quest Sistemi ile Dijital Para Nasıl Kazanılıyor?

Discord Orbs'u kazanmanın yolu, platformun "Quests" adını verdiği promosyonal görevleri tamamlamak. Bu görevler şu şekilde olabiliyor:

Reklam videolarını izleme

Marka içeriklerini deneyimleme

Arkadaşlarla belirli oyunları oynama

Etkileşimli (oynanabilir) reklamlarla oynama

Discord Orbs ile Ne Satın Alınıyor?

Kullanıcılar bu aktiviteleri tamamladıkça dijital token kazanıyor ve bunları çeşitli ödüllerle değiştirebiliyor.

Kazanılan dijital paralar; avatar süslemeleri, özel profil rozetleri, Orb koleksiyonlarında yer alan özel eşyalar ve Discord mağazasında para karşılığı satın alınan dekorasyonlar ve diğer ürünlerle takas edilebiliyor. Ayrıca üç günlük Discord Nitro deneme sürümü de kazandırıyor.

Kullanıcılar bir yana, Discord da bu sistem sayesinde reklam verenlerin bütçelerinden daha fazla pay alıyor. Yani her iki taraf da bu eğlenceli süreçten kârlı olarak ayrılıyor.