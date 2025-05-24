Discord Tartışmalı Bir Yapay Zeka Özelliğini Sohbetlerinize Kadar Sokabilir

Türkiye'de uzun zamandır yasaklı konumda bulunan Discord'daki forumların çöküşüyle ilgili yetkililerden açıklama geldi. Bilindiği üzere platformdaki konuşmalar, paylaşılan önemli bilgiler herhangi bir arama motoru tarafından bulunamıyor. Discord içinde yazılıp çizilen bilgiler silinmiyor ancak uzun bir zaman sonra bulunması zorlaştığından yetkililer bu konuya bir çözüm bulmak istiyor. Söylediklerine bunun için göre yapay zekayı kullanmaya hazırlanıyorlar.

Discord'un Ürün Kıdemli Başkan Yardımcısı Peter Sellis'in dediğine göre eski tarihlerde kaybolup giden bilginin haddi hesabı yok. Uzun sohbetlerin Google, Yandex gibi arama motorlarınca bulunamaz halde olduğunu ve bu sebeple pek çok bilginin yok olup gittiğini belirtildi.

Yapay Zeka Özetleri Discord'a Geliyor

Eski yanıtların Discord'da ulaşılamıyor/bulunamıyor olmasına Discord'un iki yönlü bir çözümü olacak. Öncelik bir forum sistemi geliştirmek. Burada bilgi paylaşımı için özel olarak tasarlanacak sistemler kullanılacak. Spesifik olarak bilgi paylaşmak için var olduklarından bilginin ilerleyen zamanlarda bulunmaması gibi bir sorun olmayacak.

İkinci çözüm ise yapay zekanın özet çıkarması olacak. Bildiğiniz üzere bazı yapay zeka destekli uygulamalar bunu sizin için yapıyordu. Ancak uzun sohbetlerin yapay zekayla paylaşılması ayrı bir tartışma konusu. Üstelik yapay zekanın eriştiği Discord sohbetlerinin internet üzerinde bulunma durumu da var. Discord yetkilileri, bu çözümü tercih etmiyor ama masaya yatırdıkları çözümler arasında yer alıyor.

Discord Yetkilileri Bile Mesaj Bulamıyor

Sadece Discord'u kullananlar değil; yetkililer ve mühendisler bile bu sorundan muzdarip olduklarını söyledi. Ayrıca getirilecek olan çözümlerin Discord moderatörlerine ek bir yük getirmemesine de dikkat edecekleri vurgulandı. Discord yetkilileri, çözüm bulmak için büyük motivasyona sahip olduklarını ve var güçleriyle çalıştıklarını belirtti.

Söz konusu değişiklik hemen yarın olmayacak ancak çözüm bulunduğu taktirde yakın zamanda duyurulması bekleniyor.