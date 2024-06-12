Rythm Geri Dönüyor: Discord'da Müzik Deneyimi Yeniden Canlanıyor!

Discord'un müzik botu Rythm, üç yıl aradan sonra geri dönüyor ve paylaşılan müzik dinleme deneyimini tamamen değiştirmeyi hedefliyor. YouTube'un Discord'da müzik yayını yapan botları kapatmasıyla birlikte, Rythm ve Groovy gibi popüler müzik botları da kapatılmıştı.

Ancak şimdi Rythm, boşluğu doldurmak ve Discord kullanıcılarına tekrar bir arada müzik dinleme imkanı sunmak için geri dönüyor.

Rythm: Discord Müzik Deneyiminde Yeniden Doğuş

Rythm'ın yeniden lansmanı, Discord'da bir aktivite uygulaması olarak gerçekleşiyor. Bu yeni sürüm, kullanıcılara arkadaşlarıyla birlikte müzik dinleme deneyimini yeniden yaşama imkanı sunuyor.

Rythm'ın yaratıcısı Yoav Zimet, bu yeni sürümle ilgili olarak, "Önceki bot iterasyonunun aksine, bu botun tam bir arayüzü var" diyor. Bu arayüz, kullanıcılara müzik eklemelerine, müziği kontrol etmelerine ve albüm kapaklarını görüntülemelerine olanak tanıyor. Ayrıca, Winamp ve MP3 paylaşım hizmetlerinin altın çağını hatırlatan bir müzik görselleştirici bile bulunuyor.

Rythm, aslında Zimet'in 14 yaşındayken Discord aramaları sırasında müzik paylaşmak için oluşturduğu bir projeydi. YouTube videolarını alıp sadece ses kısımlarını Discord aramalarına aktararak, YouTube'un reklamlarından kaçınıyordu.

Kısa sürede popülerlik kazandı ve Google'ın 2021'de Rythm'ı kapatmasından önce, 20 milyondan fazla Discord sunucusuna kurulmuş ve 560 milyondan fazla Discord kullanıcısı tarafından kullanılmıştı.

Zimet, Rythm etrafındaki topluluğu yeniden canlandırmayı ve onu paylaşılan müzik deneyimlerinin sosyal ağı haline getirmeyi umuyor. Bu amaçla, Corazon Capital, Mucker Capital ve Crush Ventures gibi firmalardan, Laffitte Management Group ve Black Squirrel Partners gibi müzik yönetim firmalarından ve Q Prime'ın kurucu ortağı Peter Mensch'ten yatırım aldılar.

Rythm, bugün hem ücretli hem de ücretsiz seçeneklerle başlatılacak. Premium üyelik, abonelere 20 kişinin katılabileceği bir şarkı listesi oluşturma imkanı sağlayacak. Ücretsiz kullanıcılar bu dinleme oturumlarına katılabilir veya Discord ses görüşmesinde bir premium kullanıcı yoksa özel olarak oluşturulmuş radyo istasyonlarını dinleyebilirler.

Rythm, Discord'un mobil uygulamasında kullanılabilecek ve iOS ve Android için ayrı uygulamalar ve hatta masaüstü bilgisayarlar için olanlar üzerinde çalışmalar başlamış durumda. Rythm, Discord için sadece bir bot olmaktan çıkıp paylaşılan dinleme deneyimlerinin daha geniş bir kitleye hitap eden bir platforma dönüşmeyi hedefliyor.