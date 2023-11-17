Discord, Yapay Zekâ Sohbet Robotu Clyde'ı Kapatıyor!

Discord, deneysel yapay zekâ sohbet robotu Clyde’ı kapatma kararı aldığını duyurdu. Şirket, bu yılın başlarında test etmeye başladığı ChatGPT temelli sohbet botunu artık devre dışı bırakacak.

1 Aralık'ta Kapanıyor!

Discord, bu yılın başlarında Clyde sohbet robotunu sunuculara ekleyerek kullanıcıların onu sohbetlere çağırmasına, bir kanala GIF göndermesine, müzik önermesine ve sorulara yanıt vermesine olanak tanıdı.

Kullanıcılar, OpenAI modellerini kullanan Clyde'a doğrudan mesaj gönderebiliyordu. Şirket bu özelliği, sohbet ve topluluklar uygulamasının temel bir parçası hâline getirmeyi planlıyordu. Anca planladığı gibi olmadı.

Discord'un paylaştığı destek notuna göre yapay zekâ sohbet robotu Clyde, 1 Aralık'tan itibaren sunucu sohbetlerinde yer almayacak. Şirketin neden böyle bir kapatma kararı aldığı ise henüz bilinmiyor.

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