Discord, Yeni Özelliklerini Sunmaya Hazırlanıyor: Yakında Daha Fazla Uygulama ve Oyun Eklenecek!

Discord, yakında geliştiricilerin sohbet uygulamasının içinde doğrudan kullanılan yeni oyunlar ve uygulamalar oluşturmasına olanak tanıyacak. Birkaç aydır Discord kullanıcılarına sunulan çeşitli mini oyun ve uygulama bulunuyordu.

Ancak 18 Mart'tan itibaren, tüm Discord geliştiricileri bu özel gömülü uygulamaları oluşturmalarına izin veren yeni Gömülü Uygulama SDK'sına erişebilecekler.

Discord’a Gelecek Olan Tüm Yenilikler

Discord, YouTube gibi uygulamaları etkinleştirmek, poker gibi mini oyunları tanıtmak ve hatta kullanıcıları ortak bir beyaz tahta deneyimiyle oynamaya teşvik etmek için Etkinlikler özelliğini kullanmıştı.

Bu uygulamalar, Discord'un içinde gömülü bir iframe olarak görünüyor, ancak şu ana kadar sadece belirli geliştiricilere açıktı. SDK, Discord'un bu Etkinlikler bölümünü çok daha fazla geliştiriciye açacak, bu nedenle Discord sohbetlerinin içinde doğrudan oynanabilen çok daha fazla mini oyun görülecek.

Discord ayrıca, kullanıcıların hesaplarına uygulamalar eklemelerine izin veren bir yol üzerinde denemeler yapıyor. Geliştiriciler, uygulamalarını hesaplar için etkinleştirebilecek ve deneme, 18 Mart'ta uygulama SDK'sıyla birlikte başlatılacak.

Aynı zamanda Discord, geliştiricilerin prototip uygulama fikirlerini sunabilecekleri ve 30.000 dolara kadar para ödülü kazanabilecekleri uygulama sunumlarını geri getiriyor.

Discord, kullanıcı sayısını artırmak için yeni güncellemeler deniyor, bu da temalı avatarlar ve profil efektleri satmak için oyun geliştiricileriyle ortaklık kurmayı içeriyor.