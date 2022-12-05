Discord Arkadaş Ekleme Nasıl Yapılır?

Discord, arkadaş ekleme işlemi için kullanıcılara birden fazla yöntem sunuyor. Bu yöntemlerin tamamı çok pratik bir şekilde gerçekleştirilebiliyor. Peki, popüler mesajlaşma uygulamasında diğer kullanıcıları eklemek için hangi adımları uygulamak gerekiyor? Hazırladığımız rehberde merak edilen soruyu cevaplayacağız.

2015 yılında hizmet vermeye başlayan Discord, yıllardır popülerliğini devam ettirerek büyük bir başarının altına imza attı. Günümüzde mesajlaşma hizmeti denildiğinde akla ilk gelen uygulamalardan biri olan Discord'da mesajlaşmanın yanı sıra sesli ve görüntülü görüşme imkânı da mevcut.

Popüler hizmeti tercih eden tanıdığınız kişileri arkadaş listenize ekleyebilmeniz mümkün. Böylelikle diğer kullanıcıların çevrim içi olup olmadığını görebilir, mesaj atmak istediğiniz kişiyi listeden kolayca bulabilirsiniz. Peki, Discord'da arkadaş nasıl eklenir?

Discord Arkadaş Ekleme Adımları

Discord'a girin.

Hesabınıza giriş yapın.

Discord simgesine basın.

"Arkadaş Ekle" butonuna basın.

Kullanıcı adını ve Discord etiketini yazın.

"Arkadaşlık İsteği Gönder" butonuna tıklayın.

Gün içerisinde diğer kullanıcılar ile iletişim kurmak için tercih edilen popüler mesajlaşma uygulamasında arkadaş ekleyebilmek için uygulayabileceğiniz iki farklı yöntem bulunuyor. Bu yöntemlerin her ikisi de herhangi bir zorluk yaşanmadan hızlıca gerçekleştirilebilir.

İlk yöntem için öncelikle Discord programını açın. Eğer oturumunuz kapalıysa üyelik bilgilerinizi yazarak hesabınıza giriş yapın. Bu işlemin ardından söz konusu hizmetin arayüzü ile karşılaşacaksınız. Arayüzde yer alan Discord simgesinin üzerine basın.

Discord simgesine tıklamanız durumunda hesabınız üzerinden gerçekleştirdiğiniz sohbetlerin yer aldığı bir sayfa açılacak. Açılan sayfanın üst kısmında bulunan "Arkadaş Ekle" butonuna tıklayın. Eklemek istediğiniz kişinin kullanıcı adını ve Discord etiketini yazın.

Discord etiketi, kullanıcı adının yanında yer alan ve # ile başlayan kısımdır. Yani # simgesinin sol kısmında yer alan kısım kullanıcı adı, sağ kısmında yer alan kısım ise Discord etiketidir. Etiketi özelleştirmek mümkün fakat onun için popüler hizmet tarafından sunulan Nitro aboneliğinize sahip olmanız gerekiyor.

Milyonlarca kişi tarafından kullanılan platformda arkadaş ekleme işlevi büyük ve küçük harflere duyarlıdır. Bu nedenden dolayı hesabınız üzerinden eklemek istediğiniz kişinin kullanıcı adını yazarken buna dikkat etmelisiniz.

Bir diğer yöntem ise özellikle yer aldığınız sunucudaki bir kişiyi eklemek için oldukça kullanışlıdır. Bu yöntemi uygulamak için sunucudaki kişi listesinden eklemek istediğiniz kullanıcının ismine sağ tıklayın. Bu adımı uygulamanız hâlinde "mesaj gönder", "ara", "profil" dahil olmak üzere pek çok seçenek çıkacak.

Söz konusu seçenekler arasından ister "Profil" seçeneğini seçebilir ve ardından "Arkadaşlık İsteği Gönder" butonuna tıklayabilir isterseniz direkt olarak penceredeki "Arkadaş Ekle" seçeneğini seçebilirsiniz.

Bu yazıda dünyanın en popüler mesajlaşma hizmetlerinden bir tanesi olan Discord'da arkadaşlarınızı nasıl ekleyebileceğinizi açıkladık. Discord'da arkadaş nasıl eklenir sorusu yanıtladığımız rehberdeki yöntemlerden bir tanesini kullanarak süreci kolayca tamamlayabilirsiniz.

Popüler hizmette çeşitli aktivitelerin kolayca gerçekleştirilebilmesine imkân tanıyan botlar bulunuyor. Bu botların sunucuya nasıl eklendiğini öğrenmek istiyorsanız Discord'da bot ekleme nasıl yapılır sorusunu cevapladığımız yazıya göz atabilirsiniz.