OPPO'dan 12.000 mAh Bataryalı Telefon Geliyor! Görüntüleri Ortaya Çıktı

OPPO yeni bir Android telefon üzerinde çalışıyor. Bir sızıntı ile birlikte telefonun batarya kapasitesi ve görüntüleri ortaya çıktı. Henüz ismi belli olmayan telefon, yüksek batarya kapasitesi sayesinde uzun pil ömrü sunacak. Yakında tanıtılması beklenen cihaz ayrıca çok şık bir tasarıma sahip olacak.

Yeni OPPO Telefonun Tasarımı Nasıl Olacak?

MIIT veri tabanında ortaya çıkan görsellerde telefonun arka ve ön tasarımını görebiliyoruz. Cihazın arka yüzeyinde dikdörtgen şeklinde büyük bir modül bulunacak. Bu modülün üzerinde üç adet kamera ve bir adet LED flaş yer alacak. Arka yüzeyde OPPO logosu da bulunacak.

Telefonun ön tarafında düz ekran tasarımı tercih edilecek. Ön kamera, ekranın üst orta bölümünde konumlandırılacak. Telefonun yan tarafında güç ve ses butonları yer alacak. Görselde mor renk seçeneği yer alıyor. Diğer renk seçenekleri ise henüz belli değil. Ekranın boyutu, çözünürlüğü veya yenileme hızı hakkında henüz bilgi paylaşılmadı. Bu arada cihazın 5G bağlantısı ve çift SIM kart desteğine sahip olacağı öne sürüldü.

Yeni OPPO Telefonun Bataryası Kaç mAh Olacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre OPPO'nun yeni telefonu 12.000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. PNC110 kod ismine sahip cihaz bu yüksek kapasiteli batarya sayesinde uzun pil ömrü sunacak. Elbette bataryanın yanı sıra işlemcinin güç tüketimi, ekran özellikleri ve yazılım optimizasyonu da pil ömrünü doğrudan etkiliyor.

Söz konusu telefonun şarj hızına dair herhangi bir bilgi paylaşılmadı ancak batarya kapasitesi göz önünde bulundurulduğunda telefonda yüksek şarj hızı görebiliriz. Karşılaştırmak gerekirse şirket, Ağustos 2026'da Çin'de 10.000 mAh bataryalı OPPO A7 Pro Max modelini piyasaya sürmüştü. A7 Pro Max 80W hızlı şarj teknolojisini destekliyor.

Oppo PNC110 Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de şu anda Reno 15, Find X9 Pro ve A6 Pro dahil olmak üzere OPPO'nun pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda OPPO'nun yeni telefonunun Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin olduğunu söylemek mümkün. Yeni telefonun Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair açıklama yapılmadığını belirtelim.

Editörün Yorumu

Yeni OPPO telefonunun tasarımını çok beğendim. Telefon çok şık bir görünüme sahip. Cihaz yalnızca tasarımıyla değil aynı zamanda batarya kapasitesiyle de dikkatimi çekti. Telefonun yüksek kapasiteli batarya sayesinde yoğun kullanımda bile uzun pil ömrü sunacağını düşünüyorum. Bu da özellikle seyahatlerde önemli bir avantaj sağlayacaktır.