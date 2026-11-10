Herkesin Gözü Bu 8 Yıllık Oyunda! Satışları Altüst Etti

Rockstar Games'in şu sıralar bütün dikkatleri Grand Theft Auto 6 üzerinde toplasa da şirketin diğer büyük serisi Red Dead Redemption da satış performansıyla gündemde kalmaya devam ediyor. Take-Two Interactive'in son finansal raporuna göre 2018 yılında piyasaya sürülen Red Dead Redemption 2, büyük bir başarı elde etti.

Red Dead Redemption 2'nin 100 milyon satış barajına yaklaşması, Rockstar'ın oyun dünyasındaki başarısını bir kez daha ortaya koyuyor. Şirket, GTA 5 ile yakaladığı büyük ticari başarıyı farklı bir seride de tekrarlamış durumda. Açıkçası bir oyun stüdyosunun iki farklı yapımla bu seviyeye ulaşması pek sık karşılaştığımız bir durum değil.

Red Dead Redemption 2 Kaç Milyon Sattı?

Take-Two'nun açıkladığı verilere göre Red Dead Redemption 2, 30 Eylül 2026 itibarıyla 89 milyon satış adedine ulaştı. Böylece oyun, önceki satış raporunda açıklanan 87 milyonluk seviyeyi de geride bıraktı. Red Dead serisinin toplam satışları ise 118 milyonun üzerine çıktı. Bu, ilk oyunun da yıllar geçmesine rağmen serinin genel başarısına katkıda bulunmayı sürdürdüğünü gösteriyor.

Rockstar'ın diğer büyük yapımı Grand Theft Auto 5 ise yaklaşık 235 milyon satışla çok daha farklı bir konumda. Günümüzde hâlâ popülerliğini devam ettiren Red Dead Redemption 2'nin bu satış adedine ulaşması pek olası görünmüyor ama 89 milyonluk satış bile başlı başına büyük bir başarı.

Red Dead Redemption 2'nin Fragmanı

Red Dead Redemption 2, 100 Milyon Satabilir mi?

Red Dead Redemption 2'nin 100 milyon satışa ulaşması artık oldukça gerçekçi bir hedef gibi görünüyor. Son satış güncellemelerinde oyunun yaklaşık 2 milyon yeni satış gerçekleştirmesi, bu ihtimali kuvvetlendiriyor. 100 milyon satış barajı, oyun dünyasında çok az yapımın ulaşabildiği bir seviye. Minecraft ve GTA 5 gibi devlerin bulunduğu bu gruba Red Dead Redemption 2'nin de katılması Rockstar açısından önemli bir başarı olacak.

Açık dünya türündeki Red Dead Redemption 2, sadece çıkış döneminde yüksek satış rakamlarına ulaşan bir yapım değil. Hikâyesi, karakterleri ve detaylarla dolu açık dünyası sayesinde bugün bile yeni oyuncuların ilgisini çekebiliyor. Rockstar'ın yıllar önce geliştirdiği bu yapımın hâlâ konuşulması, oyunun ne kadar güçlü bir deneyim sunduğunu gösteriyor.

GTA 6, Red Dead Redemption 2'nin Satış Rekorunu Geçebilir mi?

Rockstar'ın yeni büyük projesi Grand Theft Auto 6, 19 Kasım 2026 tarihinde PlayStation 5 ve Xbox Series X/S için piyasaya sürülecek. Oyunun henüz çıkmadan bu kadar büyük ilgi görmesi, satış konusunda nasıl bir performans sergileyebileceğine dair beklentileri de yükseltiyor.

GTA 5'in yaklaşık 235 milyonluk satış performansını düşündüğümüzde GTA 6'nın uzun vadede Red Dead Redemption 2'yi geride bırakması oldukça mümkün. Hatta yeni oyunun bu başarıya ulaşması için yıllarca beklememiz gerekmeyebilir. Yine de Red Dead Redemption 2'nin başarısını GTA 6 ile kıyaslayıp küçümsemek doğru olmaz.

İki oyun farklı deneyimler sunuyor ve Rockstar her iki seride de milyonlarca oyuncunun ilgisini çekmeyi başardı. GTA 6 piyasaya çıktığında gözler yeni oyuna çevrilecek olsa da Arthur Morgan'ın hikâyesi oyun dünyasının unutulmayacak yapımları arasındaki yerini koruyacak.

Editörün Yorumu

Bence Red Dead Redemption 2'nin yıllar geçmesine rağmen bu kadar yüksek satış rakamlarına ulaşması, Rockstar'ın oyun tasarımındaki başarısını gösteriyor. Bugün pek çok oyun çıkışından birkaç ay sonra gündemden düşerken Arthur Morgan'ın hikâyesi hâlâ yeni oyuncular tarafından keşfediliyor.

Bana kalırsa oyunun en büyük gücü de burada yatıyor. Sadece geniş bir açık dünya sunmuyor, oyuncuya uzun süre aklında kalacak bir hikâye anlatıyor. GTA 6'nın satış konusunda Red Dead Redemption 2'yi geride bırakması muhtemel ama bu, ikinci oyunun Rockstar tarihindeki özel yerini değiştirmeyecek.