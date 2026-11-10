ttec Neon Ailesinin Yeni Üyeleri, Teknoloji Aksesuarlarında Fark Yaratıyor

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Teknoloji aksesuarlarında renkli ve enerjik tasarımlarıyla fark yaratan ttec, NEON ürün ailesine iki yeni üye ekledi. AirBeat Pro Neon Gerçek Kablosuz Bluetooth Kulaklık ve ReCharger LCD Neon Powerbank, turuncu, mor ve pembe renk seçenekleriyle sonbahar ve kış aylarının sade tonlarına canlı bir alternatif sunuyor. Günlük kombinlere enerjik bir dokunuş katan yeni ürünler, uyumlu tasarımlarıyla teknolojiyi kişisel stilin tamamlayıcı bir parçası haline getiriyor.

Teknolojiyi günlük yaşamın temposuna uyarlayan ttec, işlevselliği estetik tasarımlarla buluşturan ürünlerine yenilerini eklemeye devam ediyor. Sonbahar ve kış aylarında gardıroplara hâkim olan koyu ve nötr tonlar, canlı aksesuarlarla hareket kazanırken teknoloji ürünleri de kişisel tarzı yansıtmanın yeni yollarından biri haline geliyor.

Bu anlayıştan hareketle NEON ailesini genişleten ttec, AirBeat Pro Neon Kablosuz Kulaklık ve Recharger LCD Neon Powerbank modelleriyle alışılmış teknoloji aksesuarlarına renkli bir yorum getiriyor. Neon turuncunun enerjisi, morun özgün karakteri ve pembenin dinamik görünümüyle öne çıkan iki ürün, birbirini tamamlayan tasarımları sayesinde günlük kombinlerde uyumlu bir bütünlük oluşturuyor. İster işe giderken ister seyahatte ister günün yoğun temposunda, NEON ailesi hem kullanım kolaylığı hem de dikkat çekici görünümüyle kullanıcılara eşlik ediyor.

AirBeat Pro Neon Neler Sunuyor?

ttec AirBeat Pro Neon Gerçek Kablosuz TWS Bluetooth Kulaklık, göz alıcı renkleri ve kompakt tasarımıyla müzik deneyimini günlük stilin bir parçası haline getiriyor. Yalnızca 4 gram ağırlığındaki kulaklıkları ve 30,7 gramlık şarj kutusuyla gün boyu konforlu kullanım ve kolay taşınabilirlik sunan AirBeat Pro Neon, çantalarda ve ceplerde rahatlıkla taşınabiliyor.

Bluetooth 6.0 teknolojisiyle kablosuz bağlantı deneyimini destekleyen model, dört mikrofonu ve ENC gürültü engelleme özelliği sayesinde telefon görüşmelerinde sesin daha net iletilmesine yardımcı oluyor. Şeffaf moduyla kullanıcıların müzik dinlerken çevrelerindeki sesleri de duyabilmelerine imkân tanıyan kulaklık, dokunmatik müzik ve arama kontrolüyle pratik bir deneyim sağlıyor.

Tek şarjla 6 saate, şarj kutusuyla toplam 26 saate kadar kullanım süresi sunan AirBeat Pro Neon, Charge&Go özelliği sayesinde yalnızca 10 dakikalık şarjla 2 saate kadar müzik keyfi vadediyor. Sesli asistanlarla uyumlu yapısıyla günlük işleri kolaylaştıran ürün, modern tasarımı ve işlevsel özellikleriyle günün her anına eşlik ediyor.

ReCharger LCD Neon Neler Sunuyor?

Gün boyunca mobil cihazlarını aktif kullananlar için tasarlanan ttec ReCharger LCD Neon 10.000 mAh PD 20W Powerbank, taşınabilir şarj deneyimine canlı ve modern bir dokunuş katıyor. AirBeat Pro Neon kulaklıklarla aynı renk paletini paylaşan model, yumuşak dokunuşlu yüzeyi ve dikkat çekici görünümüyle klasik powerbank tasarımlarından ayrışıyor.

10.000mAh batarya kapasitesiyle günlük enerji ihtiyacına pratik bir çözüm sunan ReCharger LCD Neon, PD 20W hızlı şarj desteği sayesinde uyumlu cihazların kısa sürede şarj edilmesine yardımcı oluyor. LCD ekranı üzerinden kalan pil seviyesinin kolayca takip edilmesini sağlayan ürün, aynı anda iki cihazı şarj edebilme özelliğiyle yoğun günlerde kullanım avantajı yaratıyor.

PD, QC ve PPS hızlı şarj teknolojilerini destekleyen model, mobil cihazlarla uyumlu akıllı çipi ve akım koruma sistemiyle güvenli bir şarj deneyimi sunuyor. İş hayatından sosyal yaşama, şehir içi yolculuklardan hafta sonu kaçamaklarına kadar farklı anlara eşlik eden ReCharger LCD Neon, enerjiyi her zaman yanında taşımak isteyenlerin stilini de tamamlıyor.