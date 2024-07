Disney Hack'lendi! Henüz Duyurulmamış Projeler Ortaya Çıktı

Hacker’lar bu defa Disney'in dahili sistemine sızarak birçok dosya ve mesajdan oluşan 1.1 TB'lık devasa bir veri kümesini ele geçirdiler. Böylelikle de, Disney'in gizli kalmış birçok projesi de ortaya çıkmış oldu. Peki sızdırılan bilgiler arasında neler var? İşte ayrıntılar...

Disney, henüz resmi bir açıklama yapmadı, ancak sızdırılan bilgiler arasında Epic Games'in Fortnite'ı ile yapılacak iş birliği projeleri, Aliens: Fireteam Elite'in devam oyunu ve Disney çalışanlarının kişisel bilgileri de yer alıyor.

Saldırganların, Disney'in Slack kanalları aracılığıyla bu bilgilere eriştikleri düşünülüyor. Bu yöntem, daha önce bir İngiliz gencin Rockstar'ın resmi duyurusundan önce GTA 6 bilgilerini sızdırmasında da kullanılmıştı.

>Disney has been hacked



>1TiB of data stolen (unreleased projects, logins, images codes..) pic.twitter.com/nGi5Fv6Qgj