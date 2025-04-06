GeForce RTX 5060 Ti'ın Merak Edilen Fiyatı Ortaya Çıktı!

NVIDIA'nın heyecanla beklenen yeni nesil ekran kartları GeForce RTX 5060 serisi çok yakında piyasaya sürülecek. Bu doğrultuda yeni ekran kartları hakkında bazı önemli detaylar da gün yüzüne çıkmaya devam ediyor.

Özellikle RTX 5060 Ti modelinin çıkış tarihinin ve teknik detaylarının belli olmasının ardından, şimdi de gözler cihazın nasıl bir fiyatlandırmaya sahip olacağına çevrildi. Yeni sızıntılara göre, fiyat konusunda büyük bir sürpriz yaşanmayacağı ifade ediliyor.

GeForce RTX 5060 Ti 399 Dolar Karşılığında Satın Alınabilecek

Gelen son bilgilere göre NVIDIA, GeForce RTX 5060 Ti modellerinde fiyat politikasını selefi RTX 4060 Ti ile benzer bir seviyede tutmayı planlıyor. Bu doğrultuda, RTX 5060 Ti'ın 8 GB bellek kapasitesine sahip versiyonun 399 dolar karşılığında, 16 GB belleğe sahip modelin ise 100 dolarlık bir farkla, 499 dolar karşılığında satın alınabileceği bildiriliyor. Öte yandan, serinin standart modeli olan RTX 5060'ın fiyatlandırması konusunda şu an için netleşmiş bir bilgi bulunmuyor.

Daha önce ortaya çıkan bilgiler ışığında, RTX 5060 serisinin 8 GB ve 16 GB olmak üzere iki ayrı GDDR7 bellek seçeneğiyle piyasaya sürüleceği de kesinlik kazanmıştı. Ayrıca RTX 5060 Ti'ın, GB206-300 GPU ile birlikte geleceği ve bünyesinde 4.608 CUDA çekirdeği barındıracağı bildiriliyor.

Aktarılanlara göre, 28 Gbps hızındaki GDDR7 bellek modülleri ve 128-bit bellek arabirimi sayesinde 448 GB/sn bellek bant genişliğine sahip olacak. GPU'nun temel çalışma frekansı 2407 MHz olarak belirlenirken, boost hızının ise 2572 MHz seviyesine kadar çıkabileceği belirtiliyor.

Yeni kartların lansman tarihlerinde ise herhangi bir değişiklik yok. Bilmeyenler için RTX 5060 Ti'nin her iki versiyonu da 16 Nisan 2025 tarihinde satışa çıkarken, standart RTX 5060 modeli ise mayıs ayının ortalarında piyasaya sürülecek.

Peki siz yeni RTX 5060 Ti'ın fiyatı hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...