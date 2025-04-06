Samsung'un Üçe Katlanabilir Telefonu Ortaya Çıktı: İsmi Belli Oldu!

Üçe katlanan akıllı telefonlar ilk kez geçtiğimiz yıl Huawei’nin Mate XT modeliyle hayatımıza girmişti. Katlanabilir telefon piyasasında öncü konumda bulunan Samsung ise, rakibi Huawei tarafından başlatılan bu trendi yakından takip ederek, yeni üçe katlanabilir cihazını piyasaya sürmek için hazırlıklarına başladı.

Son olarak yeni telefon, ilk kez şirketin One UI 7 güncellemelerini yürüttüğü sunucularda ortaya çıktı. Bu gelişme, pek çok kişi açısından üçe katlanabilir telefon için geri sayımın başladığını gösteriyor.

Galaxy G Fold, One UI 7 Sunucularında Test Ediliyor

Güney Kore merkezli teknoloji devinin, bu yıl içerisinde piyasaya sürmeyi planladığı Galaxy G Fold isimli yeni üçe katlanabilir telefon modeli ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Gelen son bilgilere göre, Samsung'un geliştirdiği yeni nesil yazılım arayüzü One UI 7, bu telefon üzerinde aktif olarak test edilmeye başlandı.

Katlanabilir telefon sektöründe zirveyi hedefleyen Samsung, farklı konseptlere sahip cihazlar üreterek ürün çeşitliliğini artırmayı amaçlıyor. Şirket, 2025 yılı içinde tanıtacağı Galaxy Z Fold 7, Galaxy Z Flip 7 ve daha uygun fiyatlı Galaxy Z Flip FE gibi katlanabilir modeller üzerinde de geliştirme çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan Galaxy G Fold'un da aynı dönemde kullanıcılarla buluşacağı tahmin ediliyor. Samsung'un, yenilikçi tasarımıyla fark yaratması beklenen bu cihazın, şirketin güncelleme takvimine bağlı olarak One UI 7 ile çalışacağı ancak One UI 8 için de öncü modellerden biri olacağı söyleniyor.

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