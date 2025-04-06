2025 Türkiye'de Yılın Otomobili Yarışması Başlıyor: Adaylar Belli Oldu!
Ülkemizde otomobil sektörünün önde gelen yarışmalarından "Türkiye'de Yılın Otomobili Ödülü" için 2025 yılının adayları şimdiden belirlendi.
Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD) tarafından her yıl düzenlenen “Türkiye'de Yılın Otomobili Ödülü" isimli ünlü yarışma için hazırlıklar resmen başladı. Dernek, kısa bir süre önce yarışmanın 2025 yılı versiyonu için adayları belirledi.
Bu sene onuncu kez düzenlenecek olan etkinlikte, Şubat 2024 ile Şubat 2025 aralığında Türkiye pazarına giriş yapmış olan en iyi 42 araç, OGD tarafından değerlendirilecek ve sadece biri yılın en iyi otomobili unvanını kazanacak. Haziran ayında yapılacak olan törende, "Türkiye'de Yılın Otomobili" ana ödülünün yanı sıra "En Yenilikçi Otomobil", "En Başarılı Tasarım", "En Dikkat Çeken Basın Lansmanı" gibi farklı alanlarda da ödüller sahiplerine kavuşacak.
2025 Türkiye'de Yılın Otomobili Adayları
- Audi A5
- Audi A6 e-tron
- Audi Q4 e-tron
- Audi Q6 e-tron
- Alfa Romeo Junior
- Alpine A110
- BMW 1 Serisi
- BMW 2 Serisi Gran Coupe
- BMW X2
- BYD Dolphin
- BYD Seal AWD
- BYD Seal U
- Cupra Born
- Cupra Terramar
- DFSK E5
- Fiat 600
- Ford Bronco
- Hyundai Santa-Fe
- Jaecoo 7
- KGM Actyon
- Kia EV3
- Lexus LBX
- Lexus RZ
- Mercedes-AMG GT
- MG HS
- MINI Countryman
- MINI Hatch
- Opel Grandland
- Peugeot 3008
- Peugeot 5008
- Porsche Macan
- Porsche Panamera
- Renault Duster
- Renault Rafale
- Skoda Kodiaq
- Skoda Superb
- Suzuki Swift
- Toyota Land Cruiser Prado
- Volkswagen ID.4
- Volkswagen ID.7
- Volkswagen Passat
- Volkswagen Tiguan
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Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce bu 42 aday arasında en iyi araç hangisi? Yorumlarda buluşalım...