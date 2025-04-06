2025 Türkiye'de Yılın Otomobili Yarışması Başlıyor: Adaylar Belli Oldu!

Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD) tarafından her yıl düzenlenen “Türkiye'de Yılın Otomobili Ödülü" isimli ünlü yarışma için hazırlıklar resmen başladı. Dernek, kısa bir süre önce yarışmanın 2025 yılı versiyonu için adayları belirledi.

Bu sene onuncu kez düzenlenecek olan etkinlikte, Şubat 2024 ile Şubat 2025 aralığında Türkiye pazarına giriş yapmış olan en iyi 42 araç, OGD tarafından değerlendirilecek ve sadece biri yılın en iyi otomobili unvanını kazanacak. Haziran ayında yapılacak olan törende, "Türkiye'de Yılın Otomobili" ana ödülünün yanı sıra "En Yenilikçi Otomobil", "En Başarılı Tasarım", "En Dikkat Çeken Basın Lansmanı" gibi farklı alanlarda da ödüller sahiplerine kavuşacak.

2025 Türkiye'de Yılın Otomobili Adayları

Audi A5

Audi A6 e-tron

Audi Q4 e-tron

Audi Q6 e-tron

Alfa Romeo Junior

Alpine A110

BMW 1 Serisi

BMW 2 Serisi Gran Coupe

BMW X2

BYD Dolphin

BYD Seal AWD

BYD Seal U

Cupra Born

Cupra Terramar

DFSK E5

Fiat 600

Ford Bronco

Hyundai Santa-Fe

Jaecoo 7

KGM Actyon

Kia EV3

Lexus LBX

Lexus RZ

Mercedes-AMG GT

MG HS

MINI Countryman

MINI Hatch

Opel Grandland

Peugeot 3008

Peugeot 5008

Porsche Macan

Porsche Panamera

Renault Duster

Renault Rafale

Skoda Kodiaq

Skoda Superb

Suzuki Swift

Toyota Land Cruiser Prado

Volkswagen ID.4

Volkswagen ID.7

Volkswagen Passat

Volkswagen Tiguan

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce bu 42 aday arasında en iyi araç hangisi? Yorumlarda buluşalım...