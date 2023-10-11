Disney Oyun Sektöründe Yer Almak İstiyor: EA'yi Satın Alabilir!

Bloomberg'in haberine göre Disney, artık oyun sektöründe de aktifliğini artırmak ve pastadaki paya dâhil olmak istiyor.

Disney'deki yöneticiler uzunca bir süredir CEO Bob Iger'i bu vizyonu benimsemesi için teşvik ediyor ve önde gelen isimlerden gelen bilgilere göre şirketin bu alandaki ilk hedefi EA'yi satın almak.

Disney, 2016 yılında Disney Infinity'den sorumlu stüdyo Avalanche Software'i kapatmış ve ardından fikri mülkiyetleri için üçüncü parti geliştiricilere haklar vermişti.

Son dönemde lisanslı Disney oyunları arasında Return to Monkey Island, Disney Illusion Island, Star Wars Jedi: Survivor ve Lego Star Wars: The Skywalker Saga gibi oyunlar yer alıyor ve bu oyunlar teknik olarak başarılı olsalar da başarılarında marka adları oldukça önem taşıyor.

Disney Sahip Olduğu Markaları Kendi Oyunlarında Kullanacak

Disney'in amacı, elindeki büyük markaların getireceği satış başarısı ve popülariterliği başka markalara sağlamaktansa kendi üzerine almak. Disney bu sayede oyun sektöründe dominant ve başarılı bir oyun şirketi hâline gelebilir.

EA'in Disney tarafından satın alınma olasılığı da oldukça yüksek. Geçtiğimiz yıl EA, birleşme ve satın alma tekliflerine açık olduğunu açıklamıştı, keza Apple ve Amazon gibi şirketlerle görüşmeler yapıldığına dair haberler de çıkmıştı.

Şimdilik konuya dair başka bir bilgi yok ancak gerek EA için gerek Disney için bu görüşmelerin ileriki süreçte gündemin ana konusu olacağı kesin. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.