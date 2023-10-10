Disney Imagineering'den Yeni Robot: Eğlence Dünyasında Devrim!

Disney Imagineering araştırmacıları karşımıza şirin bir robot çıkardı. Bu robot gelecekte birçok başka robota temel olabilecek bir altyapı taşıyor.

ABD’de düzenlenen Uluslararası Akıllı Robotlar ve Sistemler Konferansı kapsamında tanıtılan isimsiz bu robot, bir konsept konumunda yer alıyor. Daha önce çok sayıda farklı robot ile karşımıza çıkan Disney, bu alana önem veriyor ve yeni seçeneğiyle eğlence dünyasına yeni bir soluk getirecek gibi görünüyor.

Eğlence Dünyasında Devrim

Gövdesi büyük oranda üç boyutlu yazıcılar kullanılarak üretilen robotun tanıtım videosu yayınlandı. İsimsiz robot iki bacak üzerinde yavaş da olsa hareket edebiliyor ve dengesini çok iyi şekilde kurabiliyor.

Gözleri bulunan ve anten formundaki kulaklarını hareket ettirebiliyor olmasıyla gülümseten robot, sadece normal zeminlerde değil engebeli arazi zeminlerinde de rahatlıkla yol alabiliyor.

Kafasında bir ışık dahi taşıyan minik robot, yapılan açıklamaya göre araştırmacı bilim insanı Moritz Bächer liderliğinde Zürih’teki Disney Research araştırmacıları tarafından bir yıldan az sürede geliştirilmiş.

Disney araştırma bilimcisi Morgan Pope ise robot hakkında yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Çoğu robot bilimci iki ayaklı robotlarının güvenilir bir şekilde yürümesini sağlamaya odaklanıyor. Disney’de bu yeterli olmuyor çünkü robotlarımızın ihtiyaç duyduğumuz duyguları aktarabilmeleri için kasılmaları, zıplamaları, sinsice yürümeleri, kısa adımlarla yavaş yavaş gitmeleri ya da kıvrılmaları gerekiyor.”

Bu robotu Disney dünyasındaki karakterleri eğlence merkezlerine fiziksel olarak getirmek adına bir temel olarak kullanacak şirket, robotik sistemlere olan yatırımlarını sürdürüyor.

Siz bu robot hakkında düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.