Disney, Marvel Dizisinin Başrolünü Kovdu: Peki Neden?

The Hollywood Reporter ve Variety'nin haberine göre Disney, Jonathan Majors'u saldırı ve tacizden suçlu bulunmasının ardından Fatih Kang (Kang the Conqueror) rolünden aldı.

Karar, Majors'un geçtiğimiz Mart ayında eski eşi Grace Jabbari ile yaşadığı bir tartışma nedeniyle tutuklanmasının ardından iki hafta süren duruşmanın ardından geldi.

Jonathan Majors Eşine Şiddetten Yargılanıyordu

Marvel, Majors'un serinin bir sonraki süper kötüsü olması için hazırlık yapıyordu ancak artık şirket rotasını değiştiriyor. Disney'in Kang'ı başka bir oyuncu ile yeniden canlandırmayı mı yoksa planladığı hikâyeyi daha büyük ölçüde değiştirmeyi mi hedeflediği belli değil.

Majors, Loki'nin her iki sezonunda ve Ant-Man and the Wasp: Quantumania'da rol almıştı ve The Kang Dynasty isimli bir sonraki planlanan Avengers filminde de rol alacaktı.

Majors'un tutuklanmasının ardından Entertainment 360'daki menajerleri ve reklam şirketi The Lede Company de oyuncu ile ilişkilerini sonlandırdı.

