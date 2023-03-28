Metaverse Furyası Bitiyor: Disney de Metaverse Planlarını İptal Etti!

The Wall Street Journal'ın haberine göre Disney, metaverse bölümünü kapattı ve daha geniş bir yeniden yapılanma sürecinin bir parçası olarak ekibin 50 kadar üyesinin tamamını işten çıkardı.

Disney'in eski CEO'su Bob Chapek'in, Disney'in hikâyelerini yeni teknolojiler kullanarak anlatmanın interaktif yollarını bulma görevini üstlenen ekibe liderlik etmesi için şirketin deneyimli isimlerinden Mike White'ı görevlendirmesinin üzerinden bir yıldan fazla zaman geçti. Ekibin geri kalanı işlerini kaybederken, White şirkette kalmaya devam edecek ancak ileride nasıl bir rol üstleneceği belli değil.

Yöneticinin Disney için Amazon Prime benzeri bir abonelik hizmeti başlatma planının da rafa kaldırıldığı bildirildi. Bu plan şirketin perakende operasyonları ve insanların Disney tema parklarında yiyecek ve ürün satın almak için kullandıkları uygulamaları için tek bir kullanıcı deneyimi yaratacaktı.

Disney'in Metaverse Planları Oldukça Büyüktü

Chapek, metaverse söz konusu olduğunda Disney'in geleceği konusunda umutlu ve iyimserdi ve daha önce şirketin "fiziksel ve dijital deneyimleri harmanlama" konusunda başarılı olması gerektiğini söylemişti.

Yine de bölümün kapatılması Disney'in metaverse hedeflerinden tamamen vazgeçtiği anlamına gelmiyor. The Journal'ın belirttiği üzere Kasım 2022'de Chapek'in yerine CEO olarak geri dönen Bob Iger, animasyonlu bir avatar girişiminin yönetim kuruluna katılarak metaverse'de de bir gelecek gördüğünü gösterdi.

Iger'in aklında başka bir strateji olsa da bunu duymamız biraz zaman alabilir. Disney, ciddi maliyet azaltıcı önlemler alması için yatırımcıların baskısı altında ve daha önce 7.000 çalışanını işten çıkaracağını duyurmuştu. TechCrunch'a göre ilki bu hafta olmak üzere üç tur işten çıkarma yapılacak. Metaverse ekibi Disney'in önemli yeniden yapılandırma çabalarından etkilenen ilk ekiplerden biri olabilir.