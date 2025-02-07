Disney Oyunları İndirime Girdi! Ucuz Oyuncak Hikayesi Oyunu ve Dahası

Steam, Disney oyunları için bir indirim kampanyası başlattı. Başlatılan kampanya kapsamında Disney Pixar Toy Story 3: The Video Game, Disney•Pixar Brave: The Video Game, Disney•Pixar Cars Toon: Mater's Tall Tales ve daha pek çok yapımın fiyatı düştü.

Yüzde 75 oranında indirime giren Disney•Pixar Toy Story 3: The Video Game 10,49 dolardan (377 TL) 2,62 dolara (94 TL) düştü. Oyunda animasyon serisinden tanıdığımız Woody, Buzz ve daha pek çok karakter yer alıyor.

Disney•Pixar Brave: The Video Game de yüzde 75 oranında indirime girdi. 2012 yılında piyasaya sürülen oyunun fiyatı 2,62 dolara düştü. Behaviour Interactive tarafından geliştirilen oyun, çoğu oyuncu tarafından beğenilmişti.

Papaya Studio tarafından geliştirilen Cars Toon yüzde 75 oranında indirime girdi. 2010 yılında satışa sunulan oyun kampanya kapsamında 2,62 dolara satılıyor. Disney Infinity 3.0: Gold Edition ise 3,74 dolara (134 TL) düştü. Kampanya 10 Şubat 2025 tarihinde sona erecek.

İndirime Giren Disney Oyunları

Oyun Adı Normal Fiyat İndirimli Fiyat İndirim Oranı Toy Story 3 10,49 dolar 2,62 dolar %75 Disney Classic Games Aladdin and the Lion King 10,49 dolar 2,62 dolar %75 Princess and The Frog 10,49 dolar 2,62 dolar %75 Star Wars: The Force Unleashed II 10,49 dolar 3,67 dolar %65 LEGO Star Wars III: The Clone Wars 10,49 dolar 2,62 dolar %75 LEGO Star Wars: The Complete Saga 10,49 dolar 2,62 dolar %75 LEGO Indiana Jones: The Original Adventures 10,49 dolar 2,62 dolar %75 LEGO Indiana Jones 2: The Adventure Continues 10,49 dolar 2,62 dolar %75 Disney Infinity 3.0: Gold Edition 14,99 dolar 3,74 dolar %75 Cars Toon 10,49 dolar 2,62 dolar %75 Disney-Pixar Brave 10,49 dolar 2,62 dolar %75 Zombies Ate My Neighbors and Ghoul Patrol 7,99 dolar 1,99 dolar %75

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