Binlerce TL'lik 20 Oyun Ücretsiz Dağıtılacak! Şu an 5 Tanesi Bedava

Düzenli olarak her ay bedava oyunlar sunmaya devam eden Amazon, oyuncuların abonelik dışında ekstra bir ücret ödemesine gerek bırakmadan uzun süre boyunca eğlenceli zaman geçirmesini sağlıyor. Peki, Amazon bu ay hangi oyunları ücretsiz dağıtacak?

Amazon, Prime abonelerine bu ay toplamda 20 adet bedava oyun sunacak. Şu anda ücretsiz olarak erişilebilen oyunlar arasında BioShock Infinite Complete Edition, Surf World Series, AK-xolotl: Together, Sands of Aura ve The Talos Principle: Gold Edition yer alıyor.

13 Şubat'ta eğlenceli zaman geçirilmesine yardım eden Stunt Kite Party, Şirinler oyunu The Smurfs 2 - The Prisoner of the Green Stone, fizik tabanlı simülasyon oyunu Hardspace: Shipbreaker ve daha pek çok yapım ücretsiz sunulacak.

27 Şubat'ta ise FPS oyunu Wolfenstein: Youngblood, Deus Ex: Human Revolution - Director’s Cut ve daha birçok oyun bulunuyor. Listenin tamamına aşağıdan göz atabilirsiniz.

Amazon'un Şubat 2025'te Ücretsiz Sunacağı Oyunlar