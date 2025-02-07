Binlerce TL'lik 20 Oyun Ücretsiz Dağıtılacak! Şu an 5 Tanesi Bedava
Amazon şubat ayı boyunca 20 oyunu ücretsiz dağıtacak. Şu anda 5 oyuna bedava erişilebiliyor. İşte paylaşılan listenin tamamı!
Düzenli olarak her ay bedava oyunlar sunmaya devam eden Amazon, oyuncuların abonelik dışında ekstra bir ücret ödemesine gerek bırakmadan uzun süre boyunca eğlenceli zaman geçirmesini sağlıyor. Peki, Amazon bu ay hangi oyunları ücretsiz dağıtacak?
Amazon, Prime abonelerine bu ay toplamda 20 adet bedava oyun sunacak. Şu anda ücretsiz olarak erişilebilen oyunlar arasında BioShock Infinite Complete Edition, Surf World Series, AK-xolotl: Together, Sands of Aura ve The Talos Principle: Gold Edition yer alıyor.
13 Şubat'ta eğlenceli zaman geçirilmesine yardım eden Stunt Kite Party, Şirinler oyunu The Smurfs 2 - The Prisoner of the Green Stone, fizik tabanlı simülasyon oyunu Hardspace: Shipbreaker ve daha pek çok yapım ücretsiz sunulacak.
27 Şubat'ta ise FPS oyunu Wolfenstein: Youngblood, Deus Ex: Human Revolution - Director’s Cut ve daha birçok oyun bulunuyor. Listenin tamamına aşağıdan göz atabilirsiniz.
Amazon'un Şubat 2025'te Ücretsiz Sunacağı Oyunlar
- BioShock Infinite Complete Edition
- Surf World Series
- AK-xolotl: Together
- Sands of Aura
- The Talos Principle: Gold Edition
- Stunt Kite Party (13 Şubat'ta ücretsiz olacak.)
- The Smurfs 2 - The Prisoner of the Green Stone (13 Şubat'ta ücretsiz olacak.)
- Hardspace: Shipbreaker (13 Şubat'ta ücretsiz olacak.)
- Lysfanga: The Time Shift Warrior (13 Şubat'ta ücretsiz olacak.)
- Dark Sky (13 Şubat'ta ücretsiz olacak.)
- Wolfenstein: Youngblood (20 Şubat'ta ücretsiz olacak.)
- El Hijo - A Wild West Tale (20 Şubat'ta ücretsiz olacak.)
- Colt Canyon (20 Şubat'ta ücretsiz olacak.)
- Republic of Jungle (20 Şubat'ta ücretsiz olacak.)
- Royal Romances: Cursed Hearts Collector’s Edition (20 Şubat'ta ücretsiz olacak.)
- Deus Ex: Human Revolution - Director’s Cut (27 Şubat'ta ücretsiz olacak.)
- Night Reverie (27 Şubat'ta ücretsiz olacak.)
- Sine Mora EX (27 Şubat'ta ücretsiz olacak.)
- Redemption Reapers (27 Şubat'ta ücretsiz olacak.)
- Yes, Your Grace (27 Şubat'ta ücretsiz olacak.)