Disney'in 2025 Pamuk Prenses'i Zehirli "Domatesi" Yedi: Herkes Filmi Gömüyor

Disney'in 1937 yapımı klasik animasyonu "Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler", şirketin sinema tarihindeki en önemli yapımlarından biri olarak kabul ediliyor. Ancak yeni uyarlama, daha duyurulduğu ilk günden itibaren çok ağır eleştirilere maruz kalmıştı.

Sebebi ise kast seçimi. Başrolde Rachel Zegler var. Oyunculuğu bir yana, karakterin orijinalindeki hiçbir fiziksel tasvire uymamasından ötürü sosyal medyada zorbalanıyor desek yanlış olmaz.

2025 yapımı Snow White, canlı aksiyon filmleri ile aşina olduğumuz animasyonları günümüz modern anlayışla bezemeyi sürdürüyor. Tabii vizyona girmeden önce bile eleştirilerin ve tartışmaların merkezinde yer aldığı reddedilemez bir gerçek.

Snow White'ın Rotten Tomatoes'daki puanı oldukça düşük. Buradaki puan bile birçok insanı bu yapımın hayak kırıklığından ibaret olduğuna inandırmak için yeterli.

İşin İçine Siyaset Girince Eleştiriler Büyüdü

Yedi cüceler bu yapım için yeniden tasarlandı ancak bu bile eleştiri oklarını indirmeye yetmedi. Hollywood'da cüce oyuncuların iş imkânlarını kısıtlaması sebebiyle eleştirildi. Filmdeki aşk hikayesine de aşırı derecede müdahale ediliyor—yani Disney, kendi dokunuşunu çok fazla ön planda tutmuş ve hikayenin özünden kopmuş.

Başrol oyuncularının siyasi açıklamaları da filmin vizyon öncesi PR sürecini baltaladı. The Amazing Spider-Man serisinden tanıdığımız yönetmen Marc Webb, görsel dünyayı başarılı şekilde yansıttığı için övgü alsa da, filmdeki karakter gelişimi, mizah anlayışı ve koreografi gibi unsurların zayıf olduğu eleştiriliyor.

İzleyiciler Sıkılmaya Başladı

Son yıllarda Disney, "The Lion King", "Beauty and the Beast" ve "Aladdin" gibi klasiklerini canlı aksiyon olarak yeniden yaparak büyük gişe gelirleri elde etti. Ancak her yeni filmle birlikte seyircilerde ve eleştirmenlerde bir bıkkınlık oluşmaya başladı. Belki de canlı aksiyon filmleri artık başarılı olamıyor.

Snow White'ın Rotten Tomatoes puanı %50’nin altında, yani en azından eleştirmenler bu filmlerin başarısız olduğunu düşünüyor.

Eğer Snow White gişede başarısız olursa Disney'in bu stratejisini bütün detaylarıyla gözden geçirmesi gerekebilir. Zira izleyiciler artık özünden kopmuş hikayelerin, akıllarında oluşan klasik bir yüzle zerre kadar alakası olmayan oyuncularla anlatılmasından bıkmış durumda.