Samsung'un Amiral Gemisi Katlanabilir Telefonu Beklenen Bazı Yenilikleri Pas Geçecek!

Samsung’un çok yakında kullanıcıların beğenisine sunmaya hazırlandığı yeni katlanabilir telefonu Galaxy Z Fold 8 için geri sayım başladı. Geçtiğimiz günlerde fiyat etiketi sızdırılan katlanabilir telefonla ilgili yeni detaylar paylaşıldı. Buna göre model kullanıcıların beklediği bazı yeniliklere sahip olmayacak. İşte merak edilen detaylar!

Şimdiye kadar ortaya çıkan raporların ortak noktası Galaxy Z Fold 8 ile birlikte ekrandaki katlanma izinin büyük ölçüde azalacağı yönündeydi. Hatta şirketin bunun için CES 2026’da sergilediği yeni cam teknolojisini kullanacağı da iddia edilmişti. Bu sayede ekranın çok daha pürüzsüz bir görünüm sunacağı söyleniyordu. Ancak son raporlar bunun tam tersini gösteriyor. Yani son anda bir değişiklik yapılmazsa Galaxy Z Fold 8’in ekranındaki katlanma izi önceki nesilden çok da farklı olmayacak.

Bilindiği üzere şubat ayında piyasaya sürülen Galaxy S26 Ultra'da kullanıcı gizliliğini artıran hayalet ekran isimli yeni bir teknoloji mevcut. Bu özellik ekrana yandan bakıldığında görünürlüğü azaltıyor ve gizliliği artırıyor. Bildirimler ve mesajlar farklı açılardan bakınca zor seçiliyor, hatta şifre ekranları bile tamamen görünmez hale gelebiliyor. Kısacası tamamen gizliliğe odaklanan bir teknoloji olduğunu söyleyebiliriz.

Kullanıcılar böylesine faydalı bir özelliğin Galaxy Z Fold 8’de de yer alması gerektiğini düşünüyordu. Zira katlanabilir telefonlar yapıları gereği açık haldeyken tablet gibi geniş bir ekran deneyimi sunuyor. Bu da doğal olarak toplu taşıma veya asansör gibi kalabalık ortamlarda daha fazla dikkat çekmelerine neden oluyor. Ancak son raporlar bu özelliğin yaklaşan cihazda yer almayacağını gösteriyor.

Galaxy Z Fold 8 Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Galaxy Z Fold 8’in fiyatı selefinden biraz daha pahalı olabilir. İddialara göre başlangıç fiyat etiketi çok yüksek ihtimalle sabit kalacak. Fakat 512 GB ve 1 TB gibi üst versiyonlarda bazı artışlar yaşanacak. Bunun biraz daha açarsak, Galaxy Z Fold 8’in 512 GB depolamalı sürümü 3 milyon won seviyesinde bir fiyata sahip olacak.

Bu yaklaşık 2.000 dolara (91.223 TL) karşılık geliyor. Selefindeki aynı versiyonun 1.700 dolara (77.539 TL) satıldığını düşünürsek burada 300 dolarlık bir fiyat artışı olacağını görebiliyoruz. Bu da ülkemizdeki vergileri dahil ettiğimizde 186.000 TL'ye karşılık geliyor. Tabii bu durum Türkiye için tam olarak geçerli olmayabilir.

Bilindiği üzere marka ülkemizde yerel fiyatlandırma politikası uyguluyor. Örneğin Galaxy Z Fold 7’nin 12 GB RAM + 512 GB depolamalı versiyonu 131.999 TL’lik bir fiyata sahip. Yani ülkemizde aynı depolama kapasitesine sahip iki nesil arasında 50.000 TL gibi devasa fiyat farklarının olması beklenmiyor diyebiliriz. Tabii yine de şirketin resmi açıklamasını beklemek daha doğru olacaktır.

Galaxy Z Fold 8 Ne Zaman Tanıtılacak?

Samsung katlanabilir telefonlarını genellikle yaz aylarında tanıtıyor. Buna ek olarak geçtiğimiz günlerde markanın 22 Temmuz’da bir Galaxy Unpacked etkinliği düzenleyeceği ve bu etkinlikte Galaxy Z Fold 8, Flip 8 ve Z Wide Fold modellerini tanıtacağı iddia edildi. Şu an için markadan konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmese de yeni modellerin muhtemelen 22 Temmuz'da tanıtılacağını söyleyebiliriz.

Editörün Yorumu

Galaxy Z Fold 8 ile ilgili gelen son rapor beni biraz üzdü. Zira geçmiş raporlarda da çok fazla bahsi geçtiği için ekrandaki katlanma izinin azalacağını düşünüyordum. Halihazırda kullandığım Galaxy Z Fold 5'te de bu iz fazlasıyla var. Her ne kadar karşıdan bakıldığında belli olmasa da dokunduğunuzda veya yan açılardan baktığınızda biraz rahatsız ediyor diyebilirim.